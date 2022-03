Fußball-Nachlese

18:00 Uhr

Die beinahe perfekte Gundelfinger Geschichte

Plus Fußball-Nachlese: Felix Hafner kommt beim FCG von der Bank – und trifft ums Haar zum Sieg.

Die Situation erinnerte ans Hinspiel. Damals hatte Verteidiger Florian Heiß Sekunden vor dem Abpfiff den Ball an die Latte gesetzt und so den Ausgleich bei der 0:1-Heimniederlage gegen den VfB Hallbergmoos verpasst, diesmal machte der im Winter vom FV Illertissen II gekommene Felix Hafner bei seinem Schuss in der 90. Minute eigentlich alles richtig. Doch der Hallbergmooser Keeper Ferdinand Kozel lenkte den Ball mit einer Glanzparade an die Latte und verhinderte damit den Siegtreffer des FC Gundelfingen. Ein Tor, das im Abstiegskampf für die grün-weißen Bayernliga-Fußballer so enorm hilfreich gewesen wäre. Noch dazu, weil der in der Rückrunde so auftrumpfende VfB Hallbergmoos nach wie vor ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf ist.

