Nelkners Treffer entscheidet in Wertingen

Fußball-Bezirksliga Nord: Gundelfinger U 23 setzt sich im Derby beim TSV Wertingen durch.

Es gibt Fußballspiele, bei denen ein Unentschieden das verdiente Ergebnis wäre. Ein solches war das Landkreisderby der Bezirksliga Nord zwischen dem TSV Wertingen und dem FC Gundelfingen II. Die Gäste aus der Gärtnerstadt waren am Ende allerdings das glücklichere Team und erzielten das entscheidende Tor zum 0:1 durch Luca Nelkner.

Wertingen muss ordentlich umbauen

Wertingens Trainer Daniel Schneider musste nach einigen Ausfällen ordentlich umstellen. So bildeten zum Beispiel Alexander Wiedemann und Christoph Hein eine runderneuerte Innenverteidigung. Nachdem Christoph Müller als Stürmer ausfiel und auch Stefan Fackler verletzungsbedingt passen musste, rückte Manuel Rueß ganz nach vorne.

Die Zusamstädter hatten den besseren Start. Ein Schuss von Simon Riesinger konnte FCG-Torwart Ratter abwehren. Zwei Minuten später zielte auf der Gegenseite Bernhard Rembold aus der Distanz am Tor vorbei. Die Partie verflachte nun und entwickelte sich ausgeglichen. Kurz vor der Pause kamen die Gäste nochmals vor das Wertinger Tor. Nach einer flachen Hereingabe wollte Nelkner im Zentrum direkt einschießen, doch ein Wertinger Bein war dazwischen.

Gundelfingen rettet Führung über die Zeit

Kurz nach Wiederbeginn fasste sich Wertingens Marcel Mayr ein Herz und probierte es aus 20 Metern, sein Versuch ging jedoch knapp rechts vorbei. Es zeichnete kein Sieger ab, doch da gelang Luca Nelkner das Tor des Tages: Sein wuchtiger Abschluss landete im langen Eck – 0:1. Wertingen versuchte in den Schlussminuten zum Ausgleich zu kommen, doch immer wieder klärte ein Gast. In der 90. Minute köpfte der eingewechselte Florian Eising vorbei. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erhielt der TSV einen Freistoß zugesprochen: Auch Keeper Sandro Scherl rannte aus seinem Tor, um in der Offensive mitzuwirken, doch sein Kollege Ratter konnte die Hereingabe von Gerold abfangen.

TSV Wertingen: Scherl; Knöpfle (74. Eising), Wiedemann, Hein, Schiermoch, Gebauer, Kotter, Gerold, Mayr (84. Rasic), Riesinger (74. Völk), Rueß

FC Gundelfingen U 23: Ratter; Urban, Rembold (76. Leimer), Schön (76. Decker), Werner, Danzer, Ost (90.+1 Schneider), Nelkner (69. Lauft), Brugger, Seibold, Mayerföls (46. Neubieser)

Tor: Luca Nelkner (66.) Schiedsrichter: Veit Sieber (DJK Lechhausen) Zuschauer: 130