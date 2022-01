Fußball

Neue Trainer in Haunsheim und Wittislingen

Plus Fußball: Zwei Vereine aus dem nördlichen Landkreis erhoffen sich neue Impulse.

Von Günther Herdin

Der TSV Haunsheim hat in den letzten acht Spielen vor der Winterpause in der Fußball-Kreisklasse West II insgesamt siebenmal verloren. Für den ehemaligen Kreisligisten ging es immer weiter nach unten. Rang elf ist nicht unbedingt das, was sich Sportleiter Thomas Mödinger und sein Team erwartet hatten. In der Rückrunde soll es für den TSV Haunsheim unter einem neuen Trainer wieder aufwärtsgehen. Vom bisherigen Coach Florian Baierl hat man sich im beiderseitigen Einvernehmen nach insgesamt zweieinhalb Jahren Zusammenarbeit getrennt. Nachfolger des 38-Jährigen, der 2019 vom SV Donaumünster nach Haunsheim gekommen war, ist Andreas Funk. Er wechselte im Sommer 2018 ebenfalls vom SV Donaumünster zu den Gelb-Schwarzen. Funk spielt beim SVH im Mittelfeld und hat nach Ansicht von Thomas Mödinger durchaus das Zeug dazu, die Mannschaft nun als Spielertrainer zu führen. „Wir haben uns ganz bewusst für diese interne Lösung entschieden“, ist Mödinger überzeugt, dass der 28-Jährige neuen Schwung in die Truppe bringen wird.

