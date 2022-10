Fußball-Kreisklasse WestII: SG Bächingen/Medlingen und Türk Gencler Birligi Günzburg liefern sich beim 4:4 einen offenen Schlagabtausch. SSV Neumünster ist Herbstmeister.

Haunsheim – Wasserburg 1:4

Bereits nach sieben Minuten nutzte Özdemir ein Missverständnis der Haunsheimer Hintermannschaft und schob dankend ins leere Tor ein. Haunsheim, zunächst unbeeindruckt, antwortete nach 20 Minuten durch Dennis Pietsch mit dem 1:1. Eigentlich war es nun die Phase der Gastgeber, Krpic traf nur den Außenpfosten, doch ein Luftloch nach einem Eckball bescherte den Gästen erneut die bis dato schmeichelhafte Führung durch Obermann (37.). Das dritte Geschenk an diesem Nachmittag nach einem völlig vermeidbaren Strafstoß nutzte Wagner noch vor der Pause zum 1:3. Damit waren die Gastgeber sichtlich gebrochen und mussten gegen clever verteidigende Gäste sogar noch das 1:4 durch Schirmer hinnehmen (60.) (KRY)

Bächingen/FCM – TGB GZ 4:4

Die zahlreichen Zuschauer sahen ein hochklassiges, rassiges und faires Spitzenspiel mit zahlreichen Zweikämpfen und acht Toren. Nachdem SGBM-Keeper Ibo Ok kurz zuvor eine erste Großchance der Gäste zunichtegemacht hatte, eröffnete Marcus Mattick in der 9. Minute den Torreigen. Gerade mal fünf Minuten später gelang Enes Aydin mit einem Flachschuss ins kurze Eck der Ausgleich. Nachdem der agile SGBM-Torjäger Alexander Nusser drei Gegenspieler genarrt und zur abermaligen Führung getroffen (18.) und wenig später Marcus Mattick nach feiner Vorlage von Adrian Berger auf 3:1 gestellt hatte, wähnten sich die Gastgeber schon auf der Siegesstraße. Doch die sehr spielstarken Gäste steckten nicht auf, und der agile Yavuz Tek verkürzte fast mit dem Pausenpfiff auf 3:2. Auch der zweite Spielabschnitt war eine Werbung für den Kreisklassenfußball. Binnen sechs Minuten drehten die Gäste durch die Treffer Yilmaz Günes (58.) und Cemre Onay zu ihren Gunsten. Die SGBM stemmte sich mit viel Kampfgeist gegen die drohende Niederlage und kam in der 83. Minute zum hochverdienten Ausgleichstreffer durch Adrian Berger. (cst)

Burgau – Neumünster-U. 1:2

Der SSV machte sich am Samstagabend dank gnadenloser Effizienz zum Herbstmeister. Der TSV Burgau ließ die Neumünsterer Offensive kaum zur Entfaltung kommen. So dauerte es beinahe bis zum Pausenpfiff, bis doch der erste Treffer fiel: Der Gast war im Mittelfeld nicht zu stoppen, Stefan Kirchberger sah den eingelaufen Fabian Schrodi, der TSV-Torwart Lorent Shahini tunnelte. In der 69. Minute hob Franz Behmer im Mittelfeld einen Ball gefühlvoll über die Burgauer Abwehr, und erneut Fabian Schrodi erhöhte auf 2:0. Burgau schwächte sich zunächst durch eine Zeitstrafe für Luca Rogg selbst, wurde jedoch in dieser Phase immer besser: Daniel Nolde traf noch zum 1:2-Endstand. (micr)

Baiershofen – Wittislingen 6:1

In einer einseitigen ersten Halbzeit erzielte Moritz Behringer in der fünften Minute das 1:0 mit einem Kopfball. Nach einem Foulspiel an Streil konnte Martin Wiedemann mit einem Elfmeter auf 2:0 (23.) stellen. Wittislingen erzielte in der 35. Minute den Anschluss, kassierte aber postwendend das 3:1 durch Johannes Reitschuster. Florian Weidner baute noch vor dem Halbzeitpfiff das Ergebnis auf 4:1 aus. In einer schwächeren zweiten Hälfte blieb Wittislingen meist nach ruhenden Bällen gefährlich. Baiershofen stellte aber durch Gabriel Streil und Peter Wiedemann das Ergebnis auf 6:1. (MW)

Scheppach – Ziertheim-D. 1:2

Mit dem Auswärtserfolg behaupten sich die Ziertheimer oben in der Tabelle. Nico Zacher (7.) und Michael Lindacher (27.) sorgten für einen 2:0-Vorsprung. Nach Seitenwechsel kam Scheppach besser ins Spiel und sorgte durch Nizamettin Uludogan für den Anschlusstreffer, dabei blieb es. (doze)

Dillingen – Aislingen 2:1

In der 11. Minute hätten die Kreisstädter in Führung gehen können, jedoch Baris Erscheiterte mit einem Elfmeter an Aislingens Keeper Matthias Klett. Kurze Zeit später folgte das 1:0 für die Dillinger durch Jetmir Zekaj. Kurz vor Schluss sorgte Niklas Hahn für den Ausgleichstreffer, doch die Platzherren sicherten sich mit dem Treffer von Baris Er (90.) am Ende noch die drei Zähler. (doze)