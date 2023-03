Nicht für alle Teams aus dem Kreis Dillingen scheint die Sonne

Nichts war es mit einem erfolgreichen Start in die Frühjahrsrunde der Fußball-Kreisliga West für Türk Gücü. Die Lauinger lagen schnell 0:2 gegen den SV Mindelzell hinten, schafften aber durch Bisgin und Nuh Arslan den Ausgleich. Nur zwei Minuten nach dem 2:2 sorgte Kevin Jaut dafür, dass die Gastgeber trotz ordentlicher Leistung leer ausgingen. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Ellici, E. Öz, Bisgin, Enes Arslan, Bal, Askar, H. Kaya, Yüce, Cukur, Öztürk; Nuh Arslan, Subasi, S. Tasdelen, F. Kaya, Baki Tore: 0:1 Florian Stapfer (10.), 0:2 Norbert Parzych (17.), 1:2 Mirsat Bisgin (41.), 2:2 Nuh Arslan (69.), 2:3 Kevin Jaut (71.) SR: Krzysztof Biront Zuschauer: 40

Balzhausen

Dominik Wohnlich

Glött

Dominik Trenker

Dominik Wohnlich

Die Glötter schnappten sich noch spät indie drei Punkte. SSV-Goalgetternutzte dabei einen Lapsus von Keeper Uhlig zum umjubelten SSV-Siegtreffer. Dabei schien es in einer zerfahrenen Partie längst auf eine Punkteteilung hinauszulaufen. Gegen die kampf- und laufstarken Gastgeber tat sich die Rickauer-Elf schwer, ein geordnetes Spiel aufzuziehen. Die SSV agierte zwar optisch leicht überlegen, konnte sich jedoch kaum klare Torabschlüsse erarbeiten. Der Gastgeber hingegen traf gleich mit der erste guten Offensivaktion den Außenpfosten (18.). Auch die 32-minütige Verletzungsunterbrechung Mitte der ersten Hälfte beruhigte das Geschehen kaum. Erst in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit gelangder eine oder andere Torabschluss – ehe es mit zunehmender Spieldauer wieder deutlich hektischer und unkontrollierter wurde. Letztlich wurde die Lilien-Moral belohnt: Ein langer Abschlag vonwurde seinem Gegenüber zum Verhängnis. Der lauernde Nutznießerwar zur Stelle und drückte die Kugel zum späten Siegtreffer über die Linie. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Oberfrank (65. Eggle), M. Krist, F. Bacherle, Taner (45.+27 Schrettle), Kopp, Keil, Wohnlich (59. Stutzmüller), Kastner (70. Ostertag), Martin (78. Wohnlich/90.+3 Strehle), Strehle (76. Matkey) Tor: 0:1 Dominik Wohnlich (88.) SR: Ivan Zahodasenko Zuschauer: 120

Offingen – FC Lauingen 2:0

Die Anfangsphase stand im Zeichen der Gastgeber. TSV-Angreifer Jannik Karg eroberte in der Lauinger Vorwärtsbewegung den Ball und bediente Lukas Kircher, der von der Strafraumgrenze unhaltbar zum 1:0 verwandelte (12). FCL-Keeper Arbor Nimanaj behielt bei einem Kircher-Freistoß aus halbrechter Position die Oberhand (28.). Erste Nadelstiche setzte Lauingen durch Luca Gerstmeier sowie bei einem Freistoß von Daniel Schaaf (42./44.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit war der FCL wesentlich besser im Spiel. In der 57. Minute lag der Ausgleich in der Luft, doch der Freistoß von Algert Hoti landete an der Querlatte. Zehn Minuten später entschärfte der TSV-Zerberus einen Freistoß von Algert Hoti. Lauingen mühte sich bis zum Ende um das 1:1, nur um in der Nachspielzeit durch Philipp Schönberger zum 2:0 ausgekontert zu werden. (JOHA)

FC Lauingen: : Nimanaj; Strak, Goldau (76. Neziri), Schaaf, Marek (60. Griener), Gentner (64. Jabbie), Gerstmeir (60. Nuraj), Sailer, Pertler, Völker, Gehring (19. Hoti) Tore: 1:0 Lukas Kircher (12.), 2:0 Philipp Schönberger (90.+4) SR: Norbert Süss Zuschauer: 130

Bachtal – Jettingen II 3:1

Hochverdient war der Heimsieg am Samstag in Staufen – der perfekte Jahresstart für das Schlusslicht und ein deutliches Lebenszeichen. Vom neuen Spielertrainer Patrick Mair bestens eingestellt, wurden die Gastgeber jedoch früh von einer Zehn-Minuten-Zeitstrafe gegen Tim Schirrotzki ausgebremst (5.). Wieder vollzählig, bekamen die Syrgensteiner die Partie mehr und mehr in den Griff. Einer ersten guten Chance von Schirrrotzki (23.), ließ Tim Liebert in der 27. Minute die Führung folgen: Er nutzte den Wind gekonnt aus und zirkelte einen Eckball direkt ins gegnerische Gehäuse. Vier Zeigerumdrehungen später rutschte Mair im Mittelfeld aus, Jettingen schaltete blitzschnell um und Bernd Kölzer glich zum 1:1 aus. Kurz vor dem Wechsel hatte Gästekeeper Rößle nochmals große Mühe bei einem Mair-Freistoß. Im zweiten Durchgang übernahm die SpVgg sofort wieder das Kommando und Spielertrainer Patrick Mair köpfte einen Weinelt-Eckball zum 2:1 ein (54.). Die Hausherren blieben am Drücker, Steffen Schießle nickte nach Hereingabe von Ebel knapp neben das Tor. In der 85. Minute setzte Schießle den eingewechselten Achim Heck glänzend in Szene, dessen eiskalter Heber bedeutete den 3:1-Endstand. (CHB)

SpVgg Bachtal: Maximilian Ackermann; Rettenberger, Christian Keller, Schäffler, Mair, Schirrotzki (35. Heck), Liebert (57. Lukschnat), Weinelt, Hummel (35. Schießle), Jonas Keller (67. Ebel), Kirchner (49. Hummel, 83. Ruf) Tore: 1:0 Tim Liebert (27.), 1:1 Bernd Kölzer (31.), 2:1 Patrick Mair (54.), 3:1 Achim Heck (85.) SR: Ralf Sedlatschek (SpVgg Deiningen) Zuschauer: 130

Reisensburg – Weisingen 1:0

Die Fahrt des FCW an die Donau blieb erfolglos. In einem Kampfspiel auf tiefem Boden schenkten sich beide Seiten nichts. Torchancen blieben Mangelware. Wenn doch ein Ball durchkam, hatten beide Keeper alles im Griff. Im zweiten Durchgang kickte Weisingen mit Rückenwind, konnte dies aber nicht nutzen. So kam es, wie es kommen musste: Der unermüdlich arbeitende Reisensburger Eren Tek brach an der Außenlinie durch, brachte den Ball nach innen, wo Mustafa Atta sträflich frei stand und das „Tor des Tages“ durch ein paar Weisinger Beine hindurch erzielte (87.). Das anschließende Aufbäumen des Aufsteigers wurde nicht mehr belohnt. (DUT)

FC Weisingen: Duderstadt; Wiener, Kaltenstadler, M. Spring, Klauser, Tesar, Schuhmair, Knötzinger, Ph. Spring, Fischer, Hermida; Demharter, A. Kleber, M. Kleber, Hämmerle Tor: 1:0 Mustafa Atta (87.) SR: Erhan Özcan Zuschauer: 80