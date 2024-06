Nichts war’s mit dem Wiederaufstieg für Kicklingen

Fußball-Relegation: Der SV Kicklingen-Fristingen scheitert letztlich vor allem an Scheppachs Torjäger Azamfirei, der beim 2:1-Sieg der Westschwaben zweimal trifft.

Der Traum vom sofortigen Wiederaufstieg ist geplatzt: 1:2 unterlag der SV Kicklingen-Fristingen am Dienstagabend im entscheidenden Relegationsspiel zur Fußball-Kreisliga dem SV Scheppach. Die Partie von 1100 Zuschauern in Altenmünster entschied Torjäger Georghe-Daniel Azamfirei mit seinen beiden Treffern zum 2:0-Zwischenstand (36./72.). Der Kicklinger 2:1-Anschluss durch Jonas Manier (87.) fiel zu spät, um der Begegnung nochmals eine Wende geben zu können.

Kein hohes Niveau vor 1100 Zuschauern in Altenmünster

Die Partie stand über weite Strecken auf keinem hohen Niveau und sah nur wenige gute Torchancen. „Glückwunsch an Scheppach, es war ein verdienter Sieg“, sagte Kicklingens Sportleiter Peter Piak nach dem Abpfiff und musste für sein Team feststellen: „Wir zeigten eine unserer schwächsten Saisonleistungen.“

Gleich zu Beginn gab es eine erste Großchance für Scheppach. Den gut platzierter Freistoß von Ungar konnte Keeper Besel aber aus dem Toreck lenken (3.). Danach agierten beide Mannschaften diszipliniert gegen den Ball. So dauerte es bis zur 19 Minute, ehe ein Distanzschuss von Kicklingens Dirr knapp das Ziel verfehlte. Eine Minute später verpasste Azamfirei auf der Gegenseite mit einem Schuss aus kurzer Distanz über das Tor die Führung.

In der 28. Minute klärten die Kicklinger in letzter Sekunde im Kollektiv vor dem eigenen Tor. Zehn Minuten vor der Halbzeitpause setzte Jonas Manier einen Freistoß über das Scheppacher Gehäuse. Im Gegenzug kam Scheppach durch ein starkes Solo von Azamfirei, das er mit einem platzierten Schuss neben den Pfosten abschloss, zum 1:0.

In der zweiten Halbzeit startete Kicklingen besser. Lukas Manier setzte gut gegen mehrere Scheppacher Abwehrspieler durch, sein Schuss ging jedoch über das Tor. Wenig später machte es im Jonas Manier aus der Distanz nach, der Ball strich über die Latte. In der 75 Minute erhöhte Azamfirei per Lupfer ins lange Eck auf 2:0. In der Schlussviertelstunde erspielte sich nur noch Kicklingen Torchancen. Ein Kopfball von Dirr fand nicht ins Tor (77.).

Kicklinger Anschlusstreffer fällt zu spät

Fünf Minuten später setzte sich Jonas Manier gut gegen mehrere Gegenspieler über links durch, seine Hereingabe verpasste M. Hitzler. Kurz vor Spielende hatte Scheppach nochmal Glück, dass Hitzlers Kopfball um Millimeter das Tor verfehlte. Jonas Manier brachte seine Farben mit einem platzierten Kopfball ins lange Eck nochmal auf 1:2 heran (87.). Der Ausgleich blieb den aufopferungsvoll kämpfenden Kicklingern jedoch am Ende verwehrt.

Kicklingen, seines Zeichens Vizemeister der Kreisklasse Nord 2, muss sich nun mindestens eine Saison gedulden in Sachen Kreisliga-Rückkehr. Die Scheppacher hatten 1885/86 eine Spielzeit in der Bezirksliga Nord gekickt und waren seither nie mehr höher als in der Kreisklasse unterwegs gewesen. In der abgelaufenen Saison erreichten sie dort mit dem zweiten Rang (KK West 1) ihr bestes Ergebnis – und jetzt den Sprung in die Kreisliga. In Runde eins der Kreisliga-Relegation hatten sich Kicklingen und Scheppach gegen Mauren beziehungsweise Villenbach durchgesetzt. Schon im Villenbach-Spiel war Azamfirei zweifacher Torschütze für Scheppach gewesen.

SV Scheppach: Ederer; Burkert, Schwarz, Kraus, Ungar, Glocker, Czejka, Azamfirei (39. Offenwanger), Seefried (46. Azamfirei), Eskioglu (57. Merk), Menkenast SV Kicklingen-Fristingen: Besel; Rathgeber, Schneider, Dirr, Meier, Schön, J. Manier, P. Löffler, D. Löffler (40. Bihler), Jung, L. Manier (54. Hitzler) Tore: 1:0 Georghe-Daniel Azamfirei (36.), 2:0 Georghe-Daniel Azamfirei (72.), 2:1 Jonas Manier (87.) SR: Sebastian Stadlmayr (SV Donaumünster-Erlingshofen Zuschauer: 1100 (in Altenmünster)