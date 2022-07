„Nur“ ein Teilerfolg für Gundelfingen II

Fußball-Bezirksliga: Der FCG II kassiert beim Aufsteigerduell in Jettingen erst spät das 1:1.

Nicht viel fehlte der U 23 des FC Gundelfingen zum perfekten Start in die Bezirksliga-Saison. Bis zur 87. Minute führten die Gäste beim Duell der beiden Aufsteiger in Jettingen durch einen Treffer von Laurin Völlmerk aus der 34. Minute, ehe dem VfR der späte Ausgleich (87.) zum 1:1-Endstand gelang.

Einen gelungen Bezirksliga-Auftakt erlebte das junge Gundelfinger Team um seinen Trainer Peter Stegner beim Mitaufsteiger. Von Anfang an hielten die Gäste beim Offensivspiel der Jettinger gut dagegen und konnten durch ein diszipliniertes Verhalten die Angriffe der Heimelf abwehren. Gleichzeitig sorgten einzelne Gundelfinger Nadelstiche für Gefahr vor dem Tor des VfR.

Gundelfinger Chancen zur Vorentscheidung

Rund zehn Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte schickte Darius Leimer seinen Stürmer Laurin Völlmerk, der sehenswert ins kurze Eck traf – 0:1 (34.). Danach ergaben sich noch weitere Möglichkeiten, doch das Spiel gestaltete sich immer ausgeglichener.

Mit der Pause und einigen Wechsel bei den Gundelfinger kam noch einmal Leben in die Partie. Die Gäste um Kapitän Philipp Urban verpassten es, das vorentscheidende 0:2 zu machen. Möglichkeiten dazu boten sich Johannes Hauf oder Lukas Ün. Vieles sprach dennoch für einen Auswärtserfolg, doch kurz vor Ende der Partie verwertete Lukas Mayer den Abpraller von FCG-Keeper Fabian Karg nach einem parierten Freistoß zum 1:1-Ausgleich (87.).

„Ich gratuliere den Jungs zu ihrem ersten Bezirksligapunkt. Und gleichzeitig ist es schade, dass wir uns am Ende nicht mit drei Zählern belohnt haben“, resümierte Coach Peter Stegner die Partie. Mit dem Remis könne man aber trotzdem leben. Stegner: „Es gilt nun, im ersten Heimspiel gegen Maihingen, wieder alles in die Waagschale zu werfen.“ Dann soll der erste Sieg für den Liga-Neuling her.

Lesen Sie dazu auch

FC Gundelfingen II: Karg; Werner, Schön, Urban, Decker, Neher (62. Veh), Leimer, Hauf, Rembold (46. Lauft), Nelkner (79. Schneider), Völlmerk (63. Lukas Ün)

Tore: 0:1 Laurin Völlmerk (34.), 1:1 Lukas Mayer (87.); Schiedsrichter: Simon Konrad (BC Adelzhausen); Zuschauer: 350