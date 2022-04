Oster-Höhepunkt schon am Samstag in Lauingen

Fußball-Kreisliga: Der FC Lauingen erwartet Gundelfingens U 23 zu einem „Classico“ im Auwaldstadion.

Kein entspanntes Osterwochenende haben auch die Teams der Fußball-Kreisligen, die sowohl am Samstag wie am Montag auflaufen. Der Höhepunkt ist dabei das West-Derby am Samstag zwischen dem FC Lauingen und der U 23 des FC Gundelfingen.

Kreisliga West

FC Lauingen – FCG U 23, Wiesenbach – FC Lauingen

„Die Statistik spricht klar gegen uns“, sagt FCG-Coach Peter Stegner vor dem Derby (Ostersamstag, 15 Uhr) beim FC Lauingen und schiebt die Favoritenrolle – obwohl selbst Tabellenzweiter – von sich. Die fünfplatzierten Mohrenstädter gewannen acht der letzten zehn Duelle beider Teams. Im Hinspiel entschied FCL-Stürmer Christoph Marek die Partie mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit Beide Kontrahenten laufen mit dem Selbstvertrauen aus drei Siegen im Jahr 2022 auf. Insgesamt 18 Treffer erzielten sie dabei zusammen, was ein von beiden Seiten offensiv geführtes Spiel erwarten lässt. Am Ostermontag fährt der FCL dann zur SpVgg nach Wiesenbach (Rang acht). Auch hier peilt das Trainerteam Tausend/Scheitenberger den „Dreier“ an. (JOH/PST)

Hinspiele: 1:0-FCL-Sieg in Gundelfingen, 2:0 gegen Wiesenbach

Glött – Jettingen, Mindelzell – Glött

Am Doppelspieltag erwarten die Glötter zunächst am Samstag (14 Uhr) Spitzenreiter Jettingen im Lilienstadion, am Montag geht es zum abstiegsbedrohten SV Mindelzell. Die Truppe von SSV-Coach Markus Rickauer hat zuletzt gezeigt, dass man offensiv durchaus etwas zu bieten hat. Obwohl in Ichenhausen kein gelernter Stürmer zu Verfügung stand, gelangen fünf Treffer. So spielte mit Benedikt Krist und André Daferner ein ungewohntes Offensivduo an vorderster Front. Die Defensivarbeit hat zuletzt ebenfalls gepasst. Die Jettinger steuern trotz der Unruhe um den Winter-Trainerwechsel und ohne ihren verletzten Torjäger Tim Paulheim weiter in Richtung Bezirksliga. Die Montag-Partie in Mindelzell steht für die dortigen Gastgeber unter dem Vorzeichen Abstiegskampf. Bei Glött kehrte der zuletzt rotgesperrte Edi Keil ins Team zurück. (RÖB)

Hinspiele: 0:0 in Jettingen, 2:1 gegen Mindelzell; Es fehlen: Eggle (angeschlagen), Oberfrank, Mielke (beide verletzt), Ostertag (krank), Schmid (beruflich)

FC Gundelfingen U 23 – Ellzee

Nach dem Derby in Lauingen empfangen die Gärtnerstädter am Ostermontag Ellzee. Die SpVgg verschaffte sich mit zuletzt zwei Siegen gegen Balzhausen (3:0) und TGB Günzburg (1:0) etwas Luft im Abstiegskampf. Auch gegen die Topteams TG Lauingen (0:1) und Jettingen (0.3) hielt sie lange Zeit gut mit. Aufgrund der Doppelbelastung will FCG-Trainer Stegner Talente wie Vinzent Bartenschlager, Jonas Veh oder Luca Nelkner Einsatzminuten sammeln lassen. (PST)

Hinspiel: 3:3; Es fehlen: Raßbichler, Miller (beide langzeitverletzt)

TGB Günzburg – TG Lauingen 0:2, TG Lauingen – Offingen

Am Gründonnerstagabend gewann Türk Gücü das Nachholspiel und „türkische“ Derby bei TGB Günzburg vor 120 Zuschauern dank der späten Tore von Ghazi Askar (75.) und Yigitcan Yüce (90.+2) mit 2:0. Am Montag tritt der starke Aufsteiger daheim gegen Offingen an. (dz)

Kreisliga Nord

Hainsfarth – BCS, Schretzheim – Marktoffingen

Eine vermeintliche schwerere Aufgabe und eine etwas leichtere erwartet den BCS an Ostern: Beim Vierten in Hainsfarth wäre ein Punkt für den Klassenerhalt ein Erfolg, am Montag daheim gegen Vorletzten Marktoffingen ist ein Sieg fast schon Pflicht. (dz)

Hinspiele: 2:2 gegen Hainsfarth, 1:2-Niederlage in Marktoffingen

Reimlingen – Binswangen, Binwangen – Donaumünster-E.

ach der bitteren Derbyniederlage gegen Kicklingen wollen die Binswanger um Trainer Ewald Gebauer wieder in die Spur zurückfinden. Auf dem Trainingsprogramm standen viele Torschussübungen, um weiter an der offensiven Effizienz zu arbeiten. Vor den wichtigen Spielen gegen die direkten Konkurrenten Altisheim, Marktoffingen und Donaumünster gilt gegen Reimlingen die richtige kämpferische Einstellung zu finden – wie sie Binswangen in dieser Saison schon öfter gezeigt hat. Die Liste der fehlenden Spieler, welche sich zwischenzeitlich etwas reduziert hatte, ist im Verlauf der Woche aber wieder länger geworden. (bewi)

Hinspiele: 2:2 gegen Reimlingen, 1:2-Niederlage in Donaumünster; Es fehlen (krank bzw. verletzt): Benedikt Winkler, Benedikt Chromik, Kevin Oberschmid, Jonas Winkler, Niklas Chromik, Chris Fiegl, Marco Besel, Michael Schmidt, Philipp Wagner

Wemding – Kicklingen-F., Kicklingen-F. – Reimlingen

Mit dem Rückenwind aus dem 5:1-Derbysieg gegen Binswangen geht die SVK-Elf voller Hoffnung auf weitere Punkte in die Partien beim Tabellenzweiten TSV Wemding (Samstag) und daheim gegen Sechsten FSV Reimlingen (Montag). (TIRE)

Hinspiele: 2:3 gegen Wemding, 0:1 gegen Reimlingen

Holzkirchen – Holzheim, Holzheim – Wemding

Gegen beide „Oster-Gegner“ kassierte der SVH in der Hinrunde klare Niederlagen. Revanche zu nehmen wird nicht leicht: Samstag-Gastgeber Holzkirchen ist guter Fünfter, der Montag-Gast Wemding als aktueller Zweiter gar ein heißer Titelanwärter. (dz)

Hinspiele: 1:5 gegen Holzkirchen, 1:4 gegen Wemding