Osterbuch will im Kollektiv zum Titel

Untere Fußball-Ligen: Beim FC Osterbuch gibt´s nach dem Training gute Küche. Coach Kempter schätzt die familiäre Atmosphäre und hofft auf sportliche Erfolge.

Vereine, die mit ihrer ersten Mannschaft auf unterster Fußball-Ebene in der B-Klasse auflaufen, sind rar. Drei Donau-Rieser Teams kicken in der BK-West III. Die beiden „Ersten“ aus dem Landkreis Dillingen, der FC Osterbuch und Absteiger BSC Unterglauheim, wollen die Reserven der BK-West IV aufmischen. Mit jeweils drei Siegen aus den ersten drei Saisonspielen scheint das Vorhaben durchaus erfolgversprechend.

Das Saisonziel beim FCO, der nun die zweite Spielzeit in Folge B-Klasse spielt, ist klar formuliert: die Meisterschaft verbunden mit dem Aufstieg in die A-Klasse. Dabei scheint die Liga diese Runde breiter aufgestellt zu sein, was auch FCO-Coach Matthias Kempter so sieht: „Ich sehe drei, vier Mannschaften, die neben uns eine gute Rolle spielen können.“

Die "Tormaschine" hat Osterbuch verlassen

Nachteilig für die Osterbucher könnte sich auswirken, dass die „Tormaschine“ Florian Goldner nach einjährigem Gastspiel schon wieder Ade gesagt und wie Mitspieler Justin Viola zu seinem Heimatklub TSV Firnhaberau zurückgekehrt ist. Ein weiterer Abgang beim FCO ist Julian Gebele. Der gesetzte Linksverteidiger hat sich dem Kreisklassisten Höchstädt angeschlossen. Trotz der Schwächung blickt der spielende Trainer Kempter optimistisch nach vorne: „Wir versuchen, dies im Kollektiv bestmöglich aufzufangen.“

Einziger Neuzugang ist Fabian Haase (vom FC Pfaffenhofen-Untere Zusam), der im Tor die neue Nummer eins ist. Bislang hütete Markus Bucher den Kasten. Er kommt neuerdings auch als Feldspieler zum Einsatz und hat schon zwei Tore erzielt. Vom eigenen Nachwuchs hochgezogen wurde Leander Bartsch, der die Sechser-Position besetzen kann. „Er darf ja noch bei den A-Junioren kicken, und da soll er auch vornehmlich weiter zum Einsatz kommen“, gibt der Trainer dem Talent noch Zeit für höhere Aufgaben. Bereit für diese Saison ist Angreifer Adem Krasnici. Der junge Mann aus dem Kosovo kam bereits zur Winterpause zum FC Osterbuch und hat fleißig mittrainiert, wie Matthias Kempter bestätigt: „Jetzt ist er für uns spielberechtigt.“ Zuletzt war Krasnici aber auf Heimaturlaub und hat dadurch die ersten Pflichtspiele verpasst.

Der Osterbucher Kapitän hat schon gefeiert

Als Pluspunkt sieht man beim B-Klassisten die Rückkehr der beiden Langzeitverletzten Marco Domler und Patrick Schröttle auf den grünen Rasen. Innenverteidiger Domler laborierte an einer Oberschenkelverletzung, Kapitän Schröttle erlitt vergangenes Jahr einen Motorradunfall und fiel die komplette Saison aus. Kempter ist froh, dass Schröttle wieder zum Team zählt: „Er soll mit all seiner Erfahrung die jungen Spieler führen.“ Ein freudiges Ereignis beim Kapitän war aktuell seine Hochzeitsfeier, bei der all seine Mitspieler zugegen waren.

Die Kameradschaft wird ohnehin bei den grün-weißen Kickern großgeschrieben. Nach Auswärtspartien sitzt man zusammen mit den Frauen schon mal gesellig beieinander. Beliebt ist auch die Einkehr im eigenen Sportheim nach dem Freitag-Training. Hier kocht dann die eingeteilte Küchencrew für die hungrigen Fußballer groß auf. Matthias Kempter, der nun im zweiten Jahr in Diensten des FCO steht, gefällt es beim Klub: „Hier geht es noch richtig familiär zu. Und es ist auch immer was los auf dem Sportgelände. Da wird außer Fußball auch Golf oder Boccia gespielt.

Aber zurück zum Tagesgeschäft. 21 Kicker zählt der Coach in seinem Kader. Davon erscheinen regelmäßig zwölf bis 18 Spieler zum Training. Die einzig leidige Geschichte in der Liga sind halt die immer wiederkehrenden Spielabsagen. In der noch jungen Saison hat es die FCOler bereits schon zweimal getroffen. Nach dem jüngsten Spielausfall in Neumünster erwartet der Klub am Sonntag (15 Uhr) die in der Liga mitfavorisierte SpVgg Bachtal III – aktuell verlustpunktfrei Tabellenerster. Matthias Kempter fast wohl auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Nur hinter dem Einsatz von Rechtsverteidiger Michael Aumiller steht noch ein Fragezeichen.