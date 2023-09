Fußball

Personalnotstand bei der SSV Glött

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Für Glött soll’s in Hollenbach aber wieder aufwärtsgehen.

Die Glötter Bezirksliga-Fußballer durchschreiten derzeit eine sportliche Talsohle. Während die Ergebniskrise der SSV schon seit Wochen anhält, kommt nun wie fast schon jedes Jahr wieder die große Ausfallliste auf die Lilien zu. Ein Problem, das die schon seit Jahren versuchen in den Griff zu bekommen – bislang ohne jeden Erfolg. Trainer Markus Rickauer muss sich nun einen ausgeklügelten Plan zurechtlegen, um die anstehenden Aufgaben irgendwie bewältigen zu können. Am Sonntagabend treten die noch spielfähigen und anwesenden Akteure beim Landesliga-Absteiger TSV Hollenbach an (17 Uhr).

Glötter Niederlagen-Serie

Ausgerechnet nun auch noch Hollenbach, könnte man jetzt bei den Aschberglern denken. Denn der TSV vom Krebsbach war in den vergangenen Spielzeiten im nordschwäbischen Oberhaus kein gutes Omen für Glött. In den jüngsten sechs Aufeinandertreffen hagelte es für die Blau-Weißen durchweg Niederlagen. Dass diese Serie nun endlich reißt, dafür wollen die Lilien trotz aller Widerstände sorgen. Dafür muss sich die Elf, die in Hollenbach auflaufen wird, eine deutlich andere Leistung zeigen, als es zuletzt zuhause gegen Horgau der Fall war. Ohne die richtige Körpersprache, Überzeugung und Einsatzwillen wird es auch im Wittelsbacher-Land für die SSV-Kicker nichts zu holen geben.

