Fußball

vor 33 Min.

Remis und Sieg in einem Spiel für Gundelfingen

Plus Fußball-Nachlese: Bayernligist FC Gundelfingen holt einen Punkt gegen Rain und wirft den TSV auch aus dem Pokal. Wertingen ist dank David Spizert Sieger im Derby und Spitze in der Bezirksliga Nord.

Artikel anhören Shape

Der FC Gundelfingen hat eine lange Pokaltradition, sechsmal gewannen die Gärtnerstädter den schwäbischen Cup, den es in dieser Form nicht mehr gibt. Öfters steht nur der FC Augsburg oder dessen Vorgänger BC Augsburg in der Siegerliste. Aktuell kann eher nicht von einer großen Liebe die Rede sein, die Titelchance ist für Bayernliga-Fußballer wie die des FCG eher gering – und die Qualifikation für den DFB-Pokal nahezu utopisch. Weshalb Coach Jasko Suvalic gar nicht unglücklich war, dass die Gundelfinger in der laufenden Saison gar nicht für die bayerische Hauptrunde qualifiziert waren. „Das wären nur zusätzliche englische Wochen gewesen“, so der Trainer. Für die Saison 2024/25 schaut es schon wieder anders aus, weil der FCG im Anschluss an das Bayernliga-Derby gegen den TSV Rain (1:1) das notwendig gewordene Elfmeterschießen mit 5:3 für sich entschied. Damit haben die Gundelfinger noch eine Qualirunde (voraussichtlich im Juli 2024) zu überstehen, um dann vielleicht doch mal wieder an alte Traditionen anzuknüpfen.

Erster Bundesliga-Einsatz für Schimmer

Ganz neue Erfahrungen durften am Wochenende ehemalige Gundelfinger Kicker und Kickerinnen feiern. So wurden zum Saisonstart der 2. Bundesliga bei den Frauen des FC Bayern München II zwei frühere FCG-Juniorinnen eingewechselt. Leonie Reß und Melina Hoffmann, seit einem Jahr in München am Ball, konnten am 1:1 gegen den SV 67 Weinberg nichts mehr ändern. Bei den Männern durfte Manuel Feil, zwischen Juni 2014 und August 2015 beim FCG, sein erstes Zweitliga-Tor bejubeln. Trotzdem verlor seine SV Elversberg beim 1. FC Kaiserslautern mit 2:3. Feils ehemaliger Mitspieler im FCG-Trikot, Stefan Schimmer, feierte sein Bundesliga-Debüt bei der 0:2-Niederlage des 1. FC Heidenheim beim VfL Wolfsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .