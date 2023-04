Rigel entriegelt Weisinger Abwehr

Fußball-Kreisliga West: Vierfacher Torschütze beim 7:0-Auswärtssieg des SC Altenmünster. Viermal „Rot“ beim FCL-1:1 in Thannhausen. Ein Doppelschlag vor der Pause genügt Glött.

Weisingen – Altenmünster 0:7

Arg unter die Räder kam der abstiegsbedrohte Aufsteiger FC Weisingen im Heimspiel der Fußball-Kreisliga West gegen einen SC Altenmünster, für den der noch A-Junioren-spielberechtigte Niklas Rigel (4 Treffer) und Robert Markovic-Mandic (2) das Heimtor förmlich entriegelten. Der kurzfristige Ausfall des kompletten Innenverteiderduos Schuhmair/Spring war einfach nicht zu kompensieren, und so bezog der FCW seine höchste Saisonniederlage. Pech kam dazu, denn das 0:1 fiel nach einem abgefälschten Freistoß. Zudem musste Anton Kleber wegen seiner Verletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach der Ampelkarte für Manuel Fischer brachen bei Weisingen die Dämme. Statt eingeplante Punkte für den Ligaerhalt zu sammeln, starteten die Hausherren nun mit null Zählern und 0:8 Toren unglücklich in die verkürzte Rückrunde. (DUT)

FC Weisingen: Duderstadt; Wiener, Kaltenstadler, Spring, Klauser, Tesar, Knötzinger, Kleber, Fischer, Seiler Hermida, Hämmerle; Demharter, Hartmann, Myrczik SC Altenmünster: Potnar; Wüst, Kling, Tuksar, Kaifer, Markovic-Mandic, Henne, Schuster, Glenk, Rigel, Käsmayr; Ruth, Kaifer, Haselmeier, Osterhoff, Bauer, Bevanda Tore: 0:1 Robert Markovic-Mandic (15.), 0:2 Niklas Rigel (27.), 0:3 Niklas Rigel (35.), 0:4 Niklas Rigel (51.), 0:5 Niklas Rigel (60.), 0:6 Markovic-Mandic (70.), 0:7 Manfred Glenk (83.) Gelb-Rot: Manuel Fischer (65./FCW) SR: Luca Trautwein Zuschauer: 80

Glött – Reisensburg 2:0

Nicht schön aber letztlich erfolgreich agierte die SSV Glött gegen die SG Reisensburg-Leinheim. Eine starke Phase zum Ende der ersten Hälfte reichte letztlich zum Sieg. Die Rickauer-Elf begann zunächst zielstrebig, Felix Kastner und Philipp Strehle verpassten dabei die frühe Führung. Die abstiegsbedrohten Gäste beschränkten sich auf Konter. In der 38. Minute musste Heimkeeper Dominik Trenker gegen den enteilten Jonas Wagner retten. Aus 18 Metern traf dann Raphael Martin mit einem fulminanten Flachschuss zum 1:0 (43.). Keine 120 Sekunden später ließen die Lilien das 2:0 folgen: Die genaue Flanke von Dominik Wohnlich drückte Strehle über die Linie. Trotz der beruhigenden Halbzeitführung gab es nach dem Wechsel ein Bruch im Glötter Spiel. Die Partie wurde zunehmend zerfahrener. Da aber auch den Gästen offensiv kaum brauchbare Aktionen gelingen wollten, blieb der Leistungsabfall ohne Folgen. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Oberfrank, M. Krist, F. Bacherle, Taner, Kopp (66. B. Waidele), Keil, Kastner (75. Galgenmüller), Wohnlich (61. Stutzmüller), Martin (68. Ostertag), Strehle (61. Matkey) Tore: 1:0 Raphael Martin (43.), 2:0 Philipp Strehle (45.+1) Zeitstrafe: Fink (86./Reisensburg) SR: Torsten Wöhrle (1. FC Heidenheim) Zuschauer: 130

Thannhausen – FC Lauingen 1:1

Vier Rote Karten und Spannung bis zum Abpfiff sahen die Zuschauer in Thannhausen beim Duell der besten Heimmannschaft mit dem besten Auswärtsteam. Die größte Möglichkeit im ersten Durchgang hatte Lauingens Torjäger Christoph Marek, doch TSG-Keeper Liridon Rrecaj behielt die Oberhand (20). Kurz vor der Pause setzte der FCL die TSG-Abwehr unter Druck, Algert Hoti eroberte den Ball und bediente Luca Gerstmeir, der am Abschluss gehindert werden konnte. Doch beim zweiten Ball war Christoph Mark zur Stelle – 0:1 (42). Im unmittelbaren Gegenzug entschärfte FCL-Keeper Nimanaj die Gefahr gegen Meric Capar. Etwas Glück hatte der FCL, als Yusuf Celik aus rund 20 Metern nur die Querlatte traf. In der 57. Minute war bei einer unglücklichen Abwehraktion des Heimkeepers fast das 0:2 fällig. Doch stattdessen setzte TSG-Kapitän Mesut Yildiz nur drei Minuten später einen Freistoß aus halbrechter Position zum Ausgleich in die Maschen. Bis zum Abpfiff waren beide dezimierten Mannschaften um den Siegtreffer bemüht, doch es blieb beim Unentschieden. (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; D. Müller, Neziri (77. Jabbie), Marek (69. Nuraj), Zengerle (90. Gentner), Strak, Gerstmeir (54. E. Griener)., Sailer, Pertler, Völker, Hoti (54. Schaaf/90. Zengerle) Tore: 0:1 Christoph Marek (42.), 1:1 Mesut Yildiz (60.) Rot: Stefan Pertler (54./FCL), Arlind Berisha (80./TSG), Elias Griener (81./FCL), Christian Kumschier (85./TSG) SR: Kris Streiber Zuschauer: 190

Bachtal – Offingen 1:3

In einem intensiven Spiel musste sich die SpVgg geschlagen geben. Die Gäste starteten besser in die Partie und gingen durch Spielertrainer Julian Riederle schnell in Führung. Doch auch die Heimelf versteckte sich nicht und zeigte erneut einen couragierten Auftritt. Achim Heck scheiterte zweimal aus aussichtsreicher Position. Offingen blieb eiskalt, Jannik Karg erhöhte nach rund einer halben Stunde auf 0:2. Bachtal-Spielertrainer Patrick Mair konnte seine Elf in der Pause nochmals motivieren. Einen Freistoß von Tim Liebert entschärfte TSV-Keeper Wild sensationell. Auf der Gegenseite war auch Ackermann gegen Karg auf dem Posten. Valentin Schäffler köpfte einen Schießle-Eckball zum Anschluss in die Maschen (71.). Doch in der 77. Minute gab es Elfmeter für Offingen – eine sehr harte Entscheidung. Jannik Karg verwandelte souverän zum 1:3-Endstand gegen nie aufsteckende Bachtaler. (CHB)

SpVgg Bachtal: Maximilian Ackermann; Rettenberger, Christian Keller, Schäffler, Mair, Weinelt, Schießle, Heck (71. Ruf), Liebert (67. Lukschnat), Jonas Keller (55. Wickmair), Kirchner (40. Hummel, 84. Ebel) Tore: 0:1 Julian Riederle (3.), 0:2 Jannik Karg (29.), 1:2 Valentin Schäffler (71.), 1:3 Jannik Karg (77./FE) SR: Christian Bosch (BC Huisheim) Zuschauer: 100

Jettingen II – TG Lauingen abgesagt

Der VfR Jettingen hat seinen Platz aufgrund der Regenfälle für unbespielbar erklärt. Die ausgefallene Partie gegen Türk Gücü Lauingen wird neu angesetzt. (dz)