Rückkehrer Rueß macht den Wertinger Ausgleich

Fußball-BezirksligaNord: Das Wertinger 1:1 in Günzburg leitet der Spielertrainer ein.

Der FC Günzburg und der TSV Wertingen teilen sich am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord die Punkte. Gastgeber Günzburg ist nach diesem 1:1 immer noch ungeschlagen – und die Gäste von der Zusam stehen mit sieben Punkten aus vier Partien ganz gut da.

Wertingen hatte im ersten Durchgang etwas mehr Spielanteile und von den wenigen Chancen die besseren. Bei der besten Gästegelegenheit blieb Marcel Mayr nach Zuspiel von Marcel Gebauer am FCG-Keeper hängen (36.). Nur eine Zeigerumdrehung später markierte allerdings Günzburg das Führungstor. Eine Flanke von Julian Bergmair verwertete in der Mitte Matteo Komm zum 1:0.

Wertingen macht es sich selbst schwer

Der Spielstand war zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaft für die Platzherren. Rund um die 60. Minute herum machten es sich die Wertinger durch teils schlampige Zuspiele selbst schwer, Akzente zu setzen. Die Ex-Wertinger und aktuelle Günzburger Spielertrainer Christoph Bronnhuber sowie Simon Bunk hätten den Heimvorsprung ausbauen können. Bei Bronnhubers Schuss ging der Ball über das Gehäuse (57.) und beim Kopfball von Simon Bunk (70.) war TSV-Keeper Sandro Scherl auf dem Posten.

Schneider kommt für den TSV Wertingen

Zwölf Minuten vor Ende wechselte sich Wertingens Trainer Daniel Schneider selbst ein, um die Offensive zu forcieren. Auch in der Hoffnung, dass es einen ähnlichen Schlusspunkt wie vor Wochenfrist gibt, als Schneider in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Wertingen kam in der 84. Minute tatsächlich noch zum Ausgleich – und Schneider hatte großen Anteil daran. Nach einem langen Ball legte der Spielertrainer auf den eingewechselten Manuel Rueß ab, und der Kader-Rückkehrer traf ins linke Eck zum 1:1. Wertingen wollte zwar mehr, Marcel Mayr probierte es noch zweimal aus der Distanz, doch es blieb beim Unentschieden.

TSV Wertingen: Scherl; M. Fischer, Langenmair, Kotter, Gebauer, Beham, Gerold (66. Hassan), Eising (66. Rueß), Prestel (78. C. Müller), Mayr, Geanta (78. Schneider) Tore: 1:0 Komm (37.), 1:1 Rueß (84.) SR: Tobias Heuberger (TSV Möttingen) Zuschauer: 100