SC Unterliezheim: mit ausgedünntem Kader

Untere Fußball-Ligen: Auch wenn dem SC Unterliezheim aktuell einige wichtige Spielerfehlen, glaubt Trainer Andreas Hurler fest an den Erhalt der A-Klasse.

Der Name Hurler fällt beim SC Unterliezheim oft. Peter Hurler hält als Vorsitzender die Fäden des Vereins in der Hand. Um die Kicker im rot-weißen Dress kümmert sich seit gut drei Jahren Andreas Hurler als Trainer. Und dann sind da noch seine drei Brüder Christian, Stefan und Johannes Hurler, die dem kickenden Personal angehören.

Nach dem Aufstieg in der Saison 2019/21 mischte das Team in der A-Klasse West III außerordentlich gut mit und schloss die Runde mit Rang drei ab. Doch in der neuen Spielzeit will es nicht so richtig laufen, obwohl das Team mit Tom Hafner nur einen Abgang zu verkraften hatte. „Das stimmt so nicht ganz“, klärt der Trainer das Missverständnis auf: „Mit Christoph und Alexander Schweyer haben zwei für uns wichtige Säulen aufgehört.“ Und sein Andreas Hurlers Bruder Stefan wolle zukünftig sportlich kürzertreten.

Zudem sind verletzte Spieler zu beklagen. Schon länger fehlt Kapitän Marco Schüle wegen einer Knöchelverletzung aus, seine Rückkehr in den Kader ist ungewiss. Über Beschwerden an Hüfte und am Knie beklagt sich Daniel Öfele und muss pausieren. „Ich habe gerade Mal einen Kader von 17, 18 Leuten. Und da zählen die Verletzten mit rein“, beklagt Andreas Hurler die aktuelle Situation.

Unterliezheim plötzlich ohne Keeper

Als sich Torhüter Sebastian Knötzinger verletzte, standen die Unterliezheimer plötzlich ohne Keeper da. Drum hätten sie gerne die Partie gegen Bissingen verlegen wollen, doch der Nachbar willigte nicht ein. In der Zwischenzeit hat der SCU mit Neuzugang Matthias Ritter das Torhüterproblem gelöst. Im Augenblick rangiert das Team in der A-Klasse West III mit mageren sechs Pluspunkten auf Rang zwölf. Schlecht ist dabei, dass man Spiele gegen direkte Konkurrenz verlor. „Gegen Bäumenheim waren sechs Kicker in Urlaub (2:6; Anm. der Redaktion) und zuletzt haben wir beim 2:4 gegen Roggden überhaupt nicht ins Spiel gefunden“, trauert Andreas Hurler den verlorenen Zählern nach.

Immerhin: Die äußeren Voraussetzungen am Sportgelände seien sehr gut, wie der Fronhofer versichert. Für den Hauptplatz gibt es eine Beregnungsanlage und das Trainingsgelände wurde mit einer Flutlichtanlage ausgestattet. Für beste Bedingungen rund ums Sportgelände garantiert das Platzwartteam Andreas Schüle, Markus Wetzstein und Nils Schüle. Zweimal im Jahr greifen dann auch Aktive mit ein, wenn die allgemeine Grünpflege zur Mitarbeit ruft. Bei so viel Fleiß kommt auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Am 21. Oktober wird im Sportheim zünftig das vereinseigene Oktoberfest gefeiert. Bleibt da für Trainer Andreas Hurler überhaupt noch Zeit für andere Dinge. „Natürlich“, antwortet der 37-Jährige, der der Freiwilligen Feuerwehr angehört und bei einem Wirteteam fleißig mitmischt.

Schlusslicht zu Gast in Unterliezheim

Mit den zwei noch ausstehenden Spieltagen ist die Vorrunde beendet. Diesen Sonntag steht auf dem Platz an der Bissinger Straße ein ganz wichtiges Spiel für die Hurler-Schützlinge an. Der Tabellenletzte Genderkingen ist zu Gast – und da soll, ja muss möglichst gepunktet werden. „Zuletzt hat sich kein weiterer Spieler verletzt, sodass ich auf alle zurückgreifen kann, die noch im Kader zur Verfügung stehen“, lässt Andreas Hurler wissen. Nur nicht am Ende in die ungeliebte B-Klasse zurückkehren zu müssen, ist der Wunsch des Trainers. Und die Zuversicht, dass dies nicht passieren wird, ist groß bei ihm: „Ich traue der Mannschaft zu, dass sie den Klassenerhalt schafft!“