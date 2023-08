Schlusslicht beim Spitzenreiter in Wertingen

Fußball-Bezirksliga Nord: Holzkirchen reist punktlos zu einem TSV Wertingen in Topform.

Fünf Spieltage sind bereits wieder Geschichte in der Fußball-Saison 2023/24. Ein erster Trend kann in der Bezirksliga-Tabelle abgelesen werden. Und dieser zeigt, dass der TSV Wertingen richtig gut drauf ist. Im Gegensatz zum Gast am Sonntag (15 Uhr), dem SV Holzkirchen. Der Aufsteiger aus der Kreisliga Nord steht immer noch ohne Punkte am Tabellenende.

Beim TSV Wertingen blickt noch niemand in die ferne sportliche Zukunft, wo sich irgendwo am Horizont unscharf die Landesliga abzeichnet. Auch wenn in den kommenden beiden Begegnungen mit dem SVH und der SSV Glött zwei Gegner warten, die aktuell im unteren Tabellendrittel zu finden sind und dadurch der Vorsprung des Spitzenreiters durchaus ausgebaut werden könnte.

Wertingens Trainer schaut von Spiel zu Spiel

„Aktuell beschäftigte ich mich nur mit Holzkirchen. Was danach kommt, schauen wir uns nächste Woche an. Aber Holzkirchen wird erst mal ein schweres Stück Arbeit“, sagt TSV-Trainer Daniel Schneider: „In dieser Liga musst du immer viel investieren, sonst wird es unglaublich schwer.“ Auf Nachfrage, ob der Übungsleiter aktuell etwas auf die Euphoriebremse treten müsse, damit seine Kicker den kommenden Gegner nicht unterschätzen, antwortet der 36-jährige: „Kritikpunkte gibt es immer und wir müssen noch vieles verbessern. Die Jungs sind selbstkritisch genug und ich trage auch meinen Teil dazu bei, dass wir konzentriert weiterarbeiten.“

Ein möglich fehlendes Puzzlestück im Wertinger Kader, welches nun offensichtlich gefunden wurde, stellt Stürmer David Spizert dar. Der 21-jährige Neuzugang vom FC Gundelfingen fügt sich richtig gut ein und erzielte in den fünf Saisonspielen elf Scorerpunkte. Doch Schneider freut sich, dass auch die restlichen Spieler eine gute Entwicklung nehmen. „David macht das schon gut. Allerdings sind auch die anderen richtig gut drauf. Zudem schieben die jeweiligen Ergänzungsspieler immer wieder gut an.“ Im Vergleich zur Vorwoche wird Maximilian Fischer ausfallen, da er sich im Urlaub befindet. Aus diesem zurück, stößt Christoph Hein zum TSV-Kader. Auch Marco Schiermoch stellt wieder eine Option dar.

Es fehlen: Fischer, Knöpfle (beide Urlaub), Riesinger, Völk (verletzt), Rasic (krank)