Schnatterers Abschiedsspiel ist eine Premiere in Heidenheim

Fußball: „Schnatti & Friends“ kicken am 9. September gegen die Traditionself des 1. FC Heidenheim.

Erstmals in der Geschichte des 1. FC Heidenheim gibt es am Samstag, 9. September (14.30 Uhr), in der Voith-Arena ein Abschiedsspiel – und zwar das von Marc Schnatterer. Nachdem 2021, noch während Corona, kein gebührender Ausstand für den langjährigen FCH-Profi möglich war, soll jetzt gemeinsam mit den Fans gefeiert werden. Schnatterer ist seit 1. Juli Co-Trainer der Heidenheimer U 19, Spezialtrainer für die Offensive im Nachwuchsleistungszentrum und Markenbotschafter des Vereins.

Wieder ein Heidenheimer

„Die Vorfreude bei mir ist riesig, noch einmal als Spieler in der Voith-Arena auflaufen zu dürfen – und das mit ganz vielen bekannten Gesichtern aus meiner Zeit beim FCH“, sagt Schnatterer. Das Abschiedsspiel zwischen der FCH-Traditionself und dem Team „Schnatti & Friends“ wird neben Marc Schnatterer, der jeweils eine Halbzeit für beide Mannschaften aufläuft, mit vielen ehemaligen FCH-Profis gespickt sein. Ein buntes Rahmenprogramm ist geplant.

Bei „Schnatti’s Abschiedsspiel“ wird die gesamte Voith-Arena, mit Ausnahme des Sparkassen BusinessClubs und des Gästeblocks, geöffnet sein. Die Tickets gibt es ab Montag, 7. August (10 Uhr), in den beiden Fan- und Ticketshops (Voith-Arena und Heidenheimer Fußgängerzone) sowie online. Der reguläre Sitzplatz ist für 14 Euro zu haben, der Stehplatz für sieben.

Zuletzt in Mannheim am Ball

In 13 Jahren Vereinszugehörigkeit (2008 bis 2021), lief Schnatterer – von der Regionalliga bis zur Bundesliga-Relegation – zu 457 Pflichtspielen auf (2 Relegation, 224 2. Bundesliga, 176 3. Liga, 34 Regionalliga und 21 im DFB-Pokal). Der Offensivspieler erzielte dabei 121 Treffer und gab 128 Torvorlagen. Hinzu kommen zahlreiche Einsätze und Tore im WFV-Pokal, den „Schnatti“ mit dem FCH von 2011 bis 2014 viermal in Folge gewann. Bis zum vergangenen Mai spielte Marc Schnatterer noch zwei Jahre für den Drittligisten Waldhof Mannheim. (ga/gül)