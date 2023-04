Schretzheim auf Augenhöhe, aber ohne Torerfolg

Fußball-Kreisklasse Nord II: Remis des BC Schretzheim in Wertingen, Höchstädter Dreier im Derby.

Wertingen II – BC Schretzheim 0:0

Beide Teams begegneten sich in diesem Spiel der Fußball-Kreisklasse Nord II auf Augenhöhe. Schretzheim, Tabellenzweiter mit Zug zur Kreisliga , hatte im ersten Abschnitt eine große Gelegenheit, TSV-Keeper Michael Schmid lenkte den Ball aber an die Latte. Nach der Halbzeit hatten die Wertinger mehr vom Spiel, in der 58. Minute stand nur der Pfosten einer Heimführung im Weg. Samir Hassan zielte „zu genau“, der Versuch von Sinan Görkem landete auch am Querbalken. Das Remis geht in Ordnung, vom BCS kam deutlich zu wenig. Höchstädt hat als Tabellenführer nun zwei Punkte Vorsprung. (dolli/MÜDA)

Steinheim – Höchstädt 0:2

In der von beiden Seiten offensiv geführten Partie verstrichen die Chancen zunächst ungenutzt. Erst in der 68. Minute ging Höchstädt per Kopfball von Sebastian Kölle in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte der Titelanwärter durch Thomas Junginger auf 2:0. In der 86. Minute vergab Höchstädt noch einen Foulelfmeter. (BEST)

Eggelstetten – Unterthürheim 1:0. In der ersten Viertelstunde scheiterten die Gäste dreimal teils kläglich frei vor Torhüter Tobias Gerner . Den ersten Abschluss der Heimelf vergab Leonhard Neumann aus sieben Metern (36.). Im zweiten Durchgang setzte Benedikt Steinle eine verunglückte Flanke auf die Latte (54.). Nun wurde das Spiel durch viele Fouls im Mittelfeld geprägt. In der 88. Minute vergab Felix Dirr eine große Chance für Eggelstetten durch einen Foulelfmeter. Nur eine Zeigerumdrehung später gelang Spielertrainer Neumann dann doch noch das 1:0 aus fünf Metern. (sve)

FC Donauried – Wortelstetten 3:0

Mächtig Druck erzeugte Gastgeber Donauried im ersten Abschnitt und lag zur Pause durch Tore von Martin Draws (2) und Tobias Nitbaur 3:0 vorn. In Abschnitt zwei kontrollierten die Gäste die Partie besser, blieben aber ohne Torerfolg . (doze)

Binswangen – Ehingen-O. 1:3

Gegen starke Gäste gingen die Binswanger durch den Treffer von Carlos De Pieri in Führung. Noch vor der Pause glich Michael Kottmair für Ehingen aus. In der Folge waren die Gäste effizienter und siegten dank Toren von Simon Leser und Christoph Besser. (doze)

Altisheim – Unterringingen 1:0

Beim Altisheim zeigten die Gäste eine ansprechende Partie, blieben aber letztlich ohne Torerfolg . Auf der Gegenseite sicherte Jan Münnich mit seinem Kopfballtor die drei Zähler für sein Team. (doze)

Oberndorf – FC PUZ 2:2