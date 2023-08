Schretzheimer Kantersieg im Stadtderby

Fußball-Kreisklasse Nord II: Der BCS bestätigt beim SV Donaualtheim seine Favoritenrolle. Ferch trifft dreimal für Wortelstetten.

Donaualtheim – Schretzheim 0:6

Das Dillinger Derby zum Start in die Saison der Fußball-Kreisklasse Nord II verlor Gastgeber Donaualtheim vor 320 Zuschauern am Ende etwas zu deutlich. Steffen Reiter vergab nach einer Unstimmigkeit in der Schretzheimer Abwehr die große Chance zur Führung (9.). Im Gegenzug traf der über rechts freigespielte Jakob Minnich unhaltbar unter die Latte (10.). Jakob Feistle erhöhte per Foulelfmeter (17.). Zehn Minuten später markierte Jonas Behringer mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung den dritten Treffer und der schnelle Heiko Lorenz stellte mit der vierten nennenswerten BCS-Chance den 0:4-Halbzeitstand her (34.). Die Messe war gelesen, nach dem Wechsel verflachte die Partie. Emanuel Ilias im Nachsetzen sowie Sandro Sturm besorgten den verdienten Endstand für die mit zahlreichen Fans angereisten Kleeblättler. (RETH)

Wertingen II – Unterthürheim 1:0

Die zweite Mannschaft des TSV Wertingen startete mit einem knappen Derbysieg in die neue Saison. Die Gäste hatten im gesamten Verlauf mehr Spielanteile, doch auf beiden Seiten waren Chancen zumeist Mangelware. In der 20. Minute scheiterte Moritz Bestle mit einem Flachschuss an Wertingens Keeper Simon Pfänder . Kurz vor der Pause versuchte es Johannes Heindl mit einem Distanzschuss, doch auch hier war Pfänder zur Stelle. In der 66. Minute ging Wertingen in Führung: Ein langer Ball von Marko Barisic landete bei Dominik Wörle , der an seinem Gegenspieler vorbeiging und das Leder zum 1:0 ins Tor spitzelte. In der Schlussphase drängte Unterthürheim auf den Ausgleich, doch der Ball wollte nicht über die Linie. Ein Kopfball von Thomas Mair ging knapp vorbei, ebenso ein Schuss von Oliver Hirn in der Nachspielzeit. (THMI)

Eggelstetten – Wortelstetten 3:4