Schretzheims Knipser vom Dienst

Fußball-Kreisklasse NordII: Drei Behringer-Treffer beim 4:0-Heimerfolg des BC Schretzheim. Vierter Saisonsieg im vierten Spiel für Höchstädt und den TSV Wertingen II.

Schretzheim – Altisheim 4:0

Einen auch in der Höhe verdienten Sieg feierte der BCS gegen klar schwächerer Altisheimer. Dabei sah es zu Beginn noch anders aus: Nach einem Laufduell im Schretzheimer Strafraum entschied der Unparteiische auf Elfmeter. Diesen setzte das Schlusslicht an die Latte, sodass Schretzheim mit einem blauen Auge davonkam. Im Anschluss entwickelte sich eine zunächst ausgeglichene Partie der Fußball-Kreisklasse Nord II ohne große Torchancen. Erst Jonas Behringer einen Gäste-Abspielfehler eiskalt aus und schob überlegt zum 1:0 ein – Marvin-Ducksch-Torjubel inklusive (24.). Nach dem Wechsel trat Schretzheim dominanter auf. Vor dem einschussbereiten Martin Schromm bugsierte ein Altisheimer den Ball zum 2:0 ins eigene Netz. Schretzheim blieb mit dem Fuß auf dem Gaspedal. Eine butterweiche Flanke von Christoph Kehrle köpfte erneut Behringer zum 3:0 in die Maschen. Den 4:0-Schlusspunkt setzte erneut der Knipser vom Dienst und machte den Hattrick komplett. (MÜDA)





Unterthürheim – FCD aufgefallen





Die als Freitagabendspiel geplante Partie gegen den FC Donauried wurde nicht angepfiffen. Der starke Regen hat dem Spielfeld zugesetzt. „Wir wollten schon gerne spielen, aber als sich mehr und mehr Pfützen auf dem Rasen bildeten, war eine Absage unumgänglich“, schilderte Unterthürheims Abteilungschef Stefan Mayershofer die Lage vor Ort. (dirg)





FC Pfaffenhofen-UZ – Unterringingen 3:3





Gute Moral bewiesen die Platzherren vom FC Pfaffenhofen-Untere Zusam, die nach einem 1:3-Rückstand durch Tore von Aaron Mengele und Michael Bröll im Schlussdrittel noch ausgleichen konnten. Martin Demharter hatte beim Stande von 0:2 zum Anschluss getroffen. Bei Unterringingen waren Andreas Schnell, Philipp Weng und Gazmend Nuraj die Torschützen. (dirg)

Steinheim – Wertingen II 0:3

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zeigten die Gäste ab der 30. Minute das technisch bessere Spiel und erzielten auch das 0:1 durch Manuel Rueß (40.). Nach dem Wechsel konnten die Wertinger Reservisten in Unterzahl ihre Führung durch Simon Riesinger ausbauen. Den 0:3-Schlusspunkt setzte Andrei Oneata (73.). Steinheims Angriffe verpufften erfolglos, Wertingens vierter Sieg im vierten Saisonspiel stand fest. (BEST)

Ehingen – Wortelstetten 4:1

Die erste Halbzeit gehörte der Heimelf. Nach einer Viertelstunde konnte der SVEO schon einige gute Möglichkeiten verzeichnen, benötigte zur Führung aber einen Foulelfmeter, den Chris Birthelmer sicher verwandelte (18.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später war wiederum Birthelmer wuchtig per Kopf zur Stelle und stellte das Ergebnis auf 2:0. Als Torjäger Michael Kottmair kurz vor der Pause das 3:0 nachlegte, schien die Partie entschieden. Doch der SVW war noch nicht geschlagen und erwischte den besseren Start in die zweite Hälfte. Eine Unstimmigkeit in der Heimabwehr nutzte Tobias Fech zum Anschlusstreffer (50.). Als Ehingens Spielertrainer Reinhold Armbrust in Minute 65 eine Zeitstrafe hinnehmen musste, witterten die Gäste noch mehr Morgenluft – sie mussten aber in Unterzahl das 4:1 hinnehmen: Robin Schmidbaur verwandelte mit akrobatischem Volleyschuss zur Vorentscheidung. (MÜRA)



Höchstädt – Binswangen 2:0





Nach starken Anfangsminuten der Gastgeber kam der TSV besser in die Partie und ging nach einem Eckball vermeintlich auch in Führung. Doch Referee Bergmann entschied auf Stürmerfoul, verursacht an SSV-Keeper Matthias Huber. Nach einem Flügelangriff lag der Ball erneut im SSV-Gehäuse, aber zum Leidwesen der Binswangen stand ein Akteur im strafbaren Abseits, sodass auch diesem Treffer die Anerkennung verwehrt wurde. Nach einem langen Ball war Höchstädts Flügelspieler Thomas Junginger auf und davon und besorgte das 1:0 (40.), ehe Patrick Wanek nach SSV-Pressing mit dem Pausenpfiff allein vor Keeper Winkler das 2:0 verpasste. In Hälfte zwei egalisierten sich beide Teams meist im Mittelfeld und es kam aufgrund sehr vieler Fouls kaum Spielfluss auf. Als Thomas Junginger von TSV-Abwehrchef Jonas Winkler zu Fall gebracht wurde, verwandelte Patrick Wanek den Strafstoß zum 2:0-Endstand und vierten SSV-Saisonsieg (67.). (JOEB)