Sieg und Niederlage für die beiden "Dillinger"-Teams

Der SV Holzheim zeigte im Vergleich zum vorherigen Kreisliga-Nord-Spieltag eine bessere Leistung. Der Gegner aus Möttingen war zwar motiviert, aber es fehlte den Gästen an der Durchschlagskraft. Die erste Halbzeit musste wegen der Verletzung eines Spielers von Möttingen unterbrochen werden. Auch nach der Pause waren Holzheims Fußballer leicht überlegen und Pascal Petermann traf in der 59. Minute zum 1:0. Auch im weiteren Verlauf hatte der Gastgeber Chancen, es blieb aber letztlich beim knappen und verdienten Heimerfolg. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; Graf, J. Scheider, Rupp, D, Scheider, St. Allmis, T. Allmis, Petermann, Somodi, Pennacchia, Peter; Jaud, Buchholz, Miller, Feistle, S. Allmis Tor: 1:0 Pascal Petermann (59.) SR: Steffen Brenner Zuschauer: 180

Riedlingen – Kicklingen-F. 2:1

Nach ersten Chancen auf beiden Seiten konnte sich die SVK-Elf vermehrt über außen durchkombinieren, allerdings war immer wieder ein Riedlinger Fuß dazwischen und bereinigte so die Gefahr. In der 34. Minute verteidigte Kicklingen etwas zu schlampig und Nils Nocke machte das 1:0 für die Heimelf. Kurz nach dem Wiederanpfiff hatte Grimminger den Ausgleich auf dem Fuß, zielte jedoch knapp am langen Pfosten vorbei. Als Fabian Anzenhofer den Ball unhaltbar ins lange Eck zirkelte, stand es 2:0 (55.). Kurz danach hatte Jonas Manier den Anschlusstreffer auf dem Fuß, sein Schlenzer aus 20 Metern landete aber in den Armen von Heimkeeper Hengstebeck. Die Kicklinger suchten mit allen Mitteln den Anschlusstreffer, jedoch fehlte immer wieder der letzte Pass. Zu spät traf Julian Eberhardt zum 2:1 (90.). (TIRE)

SV Kicklingen-Fristingen: Linder; Rathgeber, Hörbrand, S. Jung, Haase; Prießnitz (53. Hitzler), Grimminger (67. Becker), J. Manier, Eberhardt, L. Manier (57. Minute Meier); P. Jung Tore: 1:0 Nils Nocke (34.), 2:0 Fabian Anzenhofer (55.), 2:1 Julian Eberhardt (90.) SR: Erkan Oflaz Zuschauer: 100