So wird es nichts mit dem Ligaerhalt für Gundelfingens Reserve

Fußball-Bezirksliga Nord: Viele Fehler der Gundelfinger U 23 beim 0:4.

„Es reicht in der Bezirksliga nicht, nur ein paar schöne Pässe zu spielen und in den entscheidenden Situationen nicht da zu sein“, geht Gundelfingens Trainer Peter Stegner mit seiner U 23 nach der 0:4-Heimpleite gegen den SC Griesbeckerzell hart ins Gericht. Seine Fußballer können damit nahezu sicher für die Abstiegsrelegation planen.

Wieso die Gärtnerstädter mit 65 Gegentreffern neben Rain (66) und Holzkirchen (65) die schlechteste Defensive der Liga stellen, zeigte sich schon nach knapp drei Minuten. Routinier Sebastian Kinzel nutzte ein „Geschenk“ und hob den Ball aus 40 Metern über FCG-Keeper Florian Lindel ins Netz. Einen weiteren Rückschlag musste der FC Gundelfingen in der 25. Minute hinnehmen: Nach Ecke von Simon Reiner durfte Tobias Wiesmüller aus kurzer Distanz frei zum 0:2 einköpfen. Die einzige nennenswerte Offensivaktion der Gastgeber gehörte dann Noah Sailer, dessen Abschluss allerdings zu harmlos war (35.).

Gundelfingen kommt schwungvoller aus der Kabine

Im zweiten Durchgang kamen die Gundelfinger mit mehr Schwung aus der Kabine, Bernhard Rembold hatte nach schöner Vorlage von Denisz Toth in der 53. Minute die Gelegenheit zum Anschlusstreffer, aber erneut war der Torabschluss aus elf Metern zu lasch. Wiederum über die linke Seite setzte sich Urban durch und bediente per Flanke Paul Neubieser, dessen Direktabnahme Keeper Kopp gerade noch zur Ecke klären konnte (58.). Bei diesem Eckball schraubte sich Urban hoch, hatte aber Pech, dass sein Kopfball an der Latte landete.

Nach einer Stunde war das Spiel dann nahezu entschieden. Eine Kopie des zweiten Tores sorgte für das 0:3. Wieder war es Wiesmüller, der komplett frei einköpfen konnte. Den Schlusspunkt setzte Kinzel mit seinem zweiten Treffer, nachdem er vorher mustergültig durch einen Gundelfinger per Fehlpass bedient worden war. (fcg)

FC Gundelfingen U 23: Lindel, Schön, Neher (63. Nelkner), Brugger, N. Sailer (81. Eberle), Vihl (45.+1 R. Schneider), Leimer (46. Hauf), Urban, Neubieser, Toth, Rembold (68. Karcher) Tore: 0:1 Sebastian Kinzel (4.), 0:2 Tobias Wiesmüller (25.), 0:3 Tobias Wiesmüller (60.), 0:4 Sebastian Kinzel (72.) Schiedsrichter: Marco Blösch (SV Pforzen) Zuschauer: 108

