Sonnenschein statt Starkregen im Fußball-Kreis Dillingen

Fußball-Kreisligen: Nach den zahlreichen Spielabsagen vor Wochenfrist erwartet die Fans dieses Wochenende ein volles Programm.

Nach den zahlreichen Absagen vor Wochenfrist sollte jetzt in der Fußball-Kreisliga West wieder ein kompletter Spieltag absolviert werden können – die Wettervorhersage spricht jedenfalls nicht dagegen. Heimrecht am Sonntag haben der FC Lauingen und die SSV Dillingen. Höchstädt tritt in der Kreisliga Nord nicht im heimischen Stadion, sondern bei der SpVgg Riedlingen an – der eigene Platz ist unbespielbar.

FC Lauingen – SV Mindelzell

Die Gäste um Trainer Herbert Wiest nahmen bei ihrem Nachholspiel während der Vorwoche dem bisherigen Spitzenreiter Thannhausen mit einem 1:1-Remis die ersten Punkte ab. Vergangenen Sonntag musste beide Teams wegen der Folgen des Starkregens aussetzen. Der FCL nutze die beiden Trainingswochen, um die Heimniederlage gegen Jettingen aufzuarbeiten. Auch wenn Mindelzell aktuell nur auf Platz neun steht, ist Lauingen gewarnt: In der vergangenen Saison konnte der SVM beide Duelle für sich entscheiden. (JOHA)

Bubesheim – Holzheim

Nach der witterungsbedingten Spielabsage gegen Thannhausen gastiert der SVH diesen Sonntag (17 Uhr) beim SC Bubesheim – und steht dem langjährige Bezirks- und Landesligisten erstmals in einem Pflichtspiel gegenüber. Dass die Gastgeber ein heißer Kandidat für die schnelle Rückkehr in die Bezirksliga sind, unterstrichen sie zuletzt mit dem 5:0-Erfolg beim TSV Offingen. Letzterer war an diesem Tag personell geschwächt, zählt sich aber selbst ebenfalls zu den Anwärtern auf Topplätze. Doch auch Holzheim konnte diese Saison gegen vermeintlich „Große“ der Liga schon zweifach punkten (Remis gegen Offingen und Ziemetshausen). Dies macht den Aschberglern für ihren Auftritt in Bubesheim Mut. Verzichten muss SVH-Coach Thomas Weber neben Stefan Allmis wohl auch weiterhin auf Pascal Petermann. Johannes Scheider befand sich unter der Woche im Lauftraining, sein Einsatz ist aber noch fraglich. (gb)

Wiesenbach – TG Lauingen

Beide Mannschaften waren vergangenes Wochenende von den witterungsbedingten Spielabsagen betroffen. Die gastgebende SpVgg ist nach vier Siegen in vier Spielen Spitzenreiter, Türk Gücü steht mit sechs Punkten aus bislang drei Begegnungen auf Rang sechs und kommt als Außenseiter nach Wiesenbach. (dz)

Dillingen – Offingen

Die Gäste reisen angeschlagen nach Dillingen: Vor Wochenfrist unterlagen sie daheim dem SC Bubesheim klar mit 0:5 und sind auf Rang elf der Tabelle abgerutscht. Die Gastgeber konnten in Mindelzell wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht antreten und haben damit die Saison nach wie vor erst zwei Partien ausgetragen (Unentschieden und Sieg). (dz)

Kreisliga Nord

Riedlingen – Höchstädt

Unnötig wie ein Kropf, aber kein Beinbruch war die erste Saisonniederlage der SSV Höchstädt jüngst in Möttingen. Der Saisonstart mit sieben Punkten aus vier Spielen ist dennoch gelungen und soll nun bei der SpVgg Riedlingen weiter ausgebaut werden. SSV-Coach Michael Mayerle baut auf einen unveränderten Kader. Die Gastgeber um Spielertrainer Florian Steppich haben erst drei Partien absolviert und rangieren mit drei Punkten überraschend nur auf Platz 13. Schlüsselspieler sind der agile Flügelstürmer Fabian Anzenhofer sowie – nach langer Verletzung – Goalgetter Erik Laznik. (JOEB)