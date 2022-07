Sorgt Manier in Kicklingen für Magie?

Fußball-Check: Warum Kicklingens spielender Co-Trainer in der neuen Kreisliga-Nord-Saison ein wichtiger Faktor werden könnte – als Torjäger und Motivator.

Beim DZ/WZ-Kick-Off-Check nehmen wir heute mit dem SV Kicklingen-Fristingen) und Türk Gücü Lauingen (siehe Bericht unten) gleich zwei Kreisligisten unter die Lupe. Die Kicklinger, die in der vergangenen Saison in der Kreisliga Nord am Ende Fünfter wurden, starten in gut einer Woche mit einem Auswärtsspiel beim FSV Marktoffingen in die neue Runde.

Coach & Co

In seine zweite Saison als Spielertrainer geht Florian Prießnitz mit den Kickern aus der Bertenau. Doch der 34-Jährige, der einst beim TSV Meitingen Erfahrungen als Coach sammelte, ist nicht allein für die Form des SVK/F verantwortlich. Mit Jonas Manier hat er einen gleichberechtigten Kollegen an seiner Seite, und Tobias Fuchsluger sorgt sich um die Fitness der Torhüter. Sportleiter Peter Reschnauer, früher selbst viele Jahre als Coach in der Region unterwegs, steht mit Rat und Tat zur Seite. Und wenn es gewünscht ist, wird auch der ehemalige Chefcoach Peter Piak, der kürzlich als neuer Trainer für die zweite Mannschaft der Kicklinger vorgestellt wurde, seinen Erfahrungsschatz einbringen.

Hin & weg

Drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs der JFG Riedberg sind neu im Seniorenlager: Felix Dirr, André Dannemann und Fabian Frey. Als externer Neuzugang kam Dominik Körle vom SC Mörslingen nach Kicklingen. Die größten Chancen, den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen, hat derzeit Fabian Frey: „Er ist auf einem guten Weg“, bekommt er ein Extralob von Peter Reschnauer. Dass der langjährige Torjäger und Führungsspieler Michael Bihler (31) nicht mehr dabei ist, bedauert der Sportleiter sehr. Bihler hat aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beendet.

Glücks- und Sorgenkinder

Die Zwillinge Leon und Lukas Gallenmiller, beide 18 Jahre alt, bereiten den Kicklinger Verantwortlichen viel Freude. „Sie sind unsere Glückskinder“, sagt Peter Reschnauer, nennt aber im gleichen Atemzug auch noch Bernd Gumpp, der sich über die zweite Mannschaft an das Kreisliga-Team herangekämpft hat. Zu den Sorgenkindern zählt unter anderem Reschnauers Sohn Timo. Der Torhüter hat einen Bänderiss erlitten und wird wohl die ersten Punktspiele ausfallen. Routinier Stefan Schneider wird ihn vertreten. Mit Mario Meier und Philipp Schäffenacker gibt es zwei weitere angeschlagene Akteure, wobei Letzterer mit Verdacht auf Kreuzbandriss gar mehrere Monate ausfallen könnte.

Plus & Minus

„Bis auf Michael Bihler sind alle Spieler aus der Vorsaison dabei“; außerdem haben wir eine tolle Kameradschaft“, zählt Peter Reschnauer die positiven Dinge sofort auf. Auch die gute Rückrunde der vergangenen Saison stimmt ihn im Hinblick auf die neue Runde zuversichtlich. Gerne hätte Kicklingens Sportleiter einige Landkreisderbys in der Kreisliga Nord mehr gehabt, doch außer gegen den SV Holzheim geht aus ausschließlich gegen Teams aus dem Donau-Ries-Kreis. Den FC Weisingen zum Beispiel hätte Reschnauer gerne als Gegner gesehen. Weil dem nicht so ist, vergibt ein zufrieden wirkender SVK-Funktionär doch noch einen Minuspunkt.

Test & Taktik

Nachdem mit Michael Bihler der Stoßstürmer der vergangenen Jahre fehlt, sollen nun Patrick Jung und Bernd Gumpp in dessen Rolle schlüpfen. Aber da müsse man geduldig sein, appelliert Peter Reschnauer. Mit Spielertrainer Jonas Manier haben die Kicklinger aber einen Mann in ihren Reihen, der für Tore garantiert. 30 Treffer hat er in der vergangenen Saison in 26 Spielen erzielt. Selbst Peter Reschnauer muss zugeben, dass der 27-Jährige manchmal für Zauber und Magie gesorgt hat. Dabei spielt Manier nicht im Sturmzentrum, sondern auf der linken Außenbahn. Wie gefährlich Manier ist, hat er auch in den Vorbereitungsspielen wieder gezeigt. Sechs von insgesamt neun erzielten Toren gingen auf sein Konto. Er sei schon ein „Unterschiedsspieler“ ist Peter Reschnauer froh, einen solchen in den eigenen Reihen zu haben.

Wunsch & Wirklichkeit

Mit einer Platzierung zwischen Rang fünf und sieben wäre Peter Reschnauer durchaus zufrieden. Als Favoriten auf die Meisterschaft sieht er Bezirksliga-Absteiger FC Mertingen und den SV Holzkirchen. In erster Linie wünschen sich die Kicklinger Verantwortlichen, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das klingt aber mehr nach Understatement.

Prognose: Auch wenn der SV Kicklingen mit Jonas Manier vielleicht den besten Spieler der gesamten Liga in seinen Reihen hat, alleine kann er es nicht richten. Funktioniert jedoch das Team, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Prießnitz-Truppe sogar ins Aufstiegsrennen eingreifen kann.