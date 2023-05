Später Ausgleich in Bubesheim

Fußball-Bezirksliga Nord: Der eben erst eingewechselte Ivan Rasic macht in der Nachspielzeit das Wertinger 1:1.

In einem chancenarmen und eher schwachen Bezirksliga-Spiel trennen sich der SC Bubesheim und der TSV Wertingen am Mittwochabend 1:1. Die Gastgeber gingen früh durch einen Elfmeter in Führung. Wertingen kam lange kaum ins gegnerische Drittel, konnte aber in der Nachspielzeit noch ausgleichen. Damit ist besiegelt, dass Bubesheim an der Abstiegsrelegation teilnehmen muss.

Die erste Chance hatten die Gäste. In der 3. Minute ging Manuel Rueß an SCB-Keeper Zeiser vorbei, suchte aus spitzem Winkel einen Mitspieler, fand aber keinen Abnehmer. Nur zwei Minuten später gab es nach einem Foul von Florian Eising Elfmeter für Bubesheim. Simon Hille trat an und verwandelte den Strafstoß souverän.

Wertingen bekommt mehr Spielanteile

Mit fortschreitender Spieldauer konzentrierte sich der SCB immer mehr auf die Defensive. Wertingen hatte mehr Spielanteile, ließ in der Offensive aber meist die nötige Präzision vermissen. Doch dann kam die dritte Minute der Nachspielzeit. Nach einem langen Ball konnte Bubesheims Torwart Zeiser den Ball im Luftzweikampf mit Wertingens Florian Heiß nicht wirklich aus der Gefahrenzone bringen. Die Kugel sprang zum eingewechselten Ivan Rasic – und der traf aus 20 Metern sehenswert in den linken Winkel.

TSV Wertingen: Scherl; Knöpfle (90. Rasic), Heiß, Hein, Schiermoch (76. Gutekunst), Beham (80. Langenmair), Gerold (76. Wiedemann), Eising, Gebauer, Riesinger (66. Müller), Rueß Tore: 1:0 Hille (5. FE), 1:1 Rasic (90.+3.) SR: Jakob Lang (TSV Walkertshofen) Zuschauer: 100