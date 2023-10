Später Tiefschlag für den FC Lauingen

Saisonspiel

In seinem elftenderWest blieb dem SVder zweite Sieg versagt. Hauptgrund dafür war Gästespieler, der zum Ausgleich und 2:1 für GW Ichenhausen erfolgreich war.war anfangs gut im Spiel und am Drücker.machte per Distanzschuss das 1:0 klar (20.). Die Freude währte allerdings nur kurz, denn das 1:1 durchließ nicht lange auf sich warten (22.). Bis zur Halbzeit passierte dann nicht mehr viel. Nach dem Wechsel wurde das Spiel immer hitziger. Beide Teams erspielten sich ihre Chancen. Eine Unachtsamkeit der Gastgeber ließ die Gäste nochmals jubeln. Erneut war es, der das 1:2 markierte (79.). (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, Peter, Buchholz, D. Scheider, Pannacchia (90.+6 Rupp), T. Allmis (76. Haringer), Miller, Petermann, Mohammadi (41. Dietrich), S. Allmis (46. Czernoch); Tore: 1:0 David Peter (20.), 1:1 Marc Sirch (22.), 1:2 Marc Sirch (77.) SR: Maximilian Raudensky Zuschauer: 160

TC Lauingen – Krumbach 2:2

Gegen ein erstarktes Schlusslicht aus Krumbach kamen die Gastgeber nicht über ein Remis hinaus. Dabei führte Türk Gücü Lauingen durch Treffer von Yigitcan Yüce zweimal (21./31.), kassierte aber jeweils den Ausgleich. Das 1:1 markierte Anton Zimbalev (31.), das 2:2 war ein Eigentor von Kaan Ellici direkt vor dem Pausenpfiff. Nach dem Wechsel blieb TGL der Siegtreffer gegen die SpVgg Krumbach trotz aller Bemühungen versagt. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Dülger; Kaylan, Öz, S. Tasdelen, Askar, Ellici, Yüce, Cukur, Bisgin, Kaya, Bal; Ugur, Gönenc, N. Arslan, Alsebae, Breskott Tore: 1:0 Yigitcan Yüce (21.), 1:1 Anton Zimbalev (26.), 2:1 Yigitcan Yüce (31.), 2:2 Eigentor Kaan Ellici (45.) SR: Vladyslav Klymov Zuschauer: 80

Thannhausen – FC Lauingen 1:0

Das hätte aus Lauinger Sicht jetzt auch nicht mehr sein müssen: In der vierten Minute der Nachspielzeit netzte Michael Schwarz zum „Tor des Tages“ und Heimsieg des Tabellenführers TSG Thannhausen ein. Das Spiel stand weitestgehend im Zeichen der Abwehrreihen, die wenig zwingende Möglichkeiten zuließen. Hüben wie drüben kam der letzte Ball oftmals nicht an. Chancen resultierten daher überwiegend aus Distanzschüssen und Einzelaktionen, die aber von TSG-Keeper Liridon Rrecaj sowie FCL-Zerberus Arbnor Nimanaj entschärft wurden. Die Schlüsselszene für den FCL hätte die 75. Minute sein können, als sich Elias Griener im Strafraum durchsetzte und sein Pass nach innen von einem TSG-Abwehrspieler mit der Hand geblockt wurde. Der Strafstoß wurde den Gelb-Schwarzen aber verwehrt. Noch bitterer für den FCL kam es in der Nachspielzeit, als ein fragwürdiger Freistoß aus halblinker Position lang und länger wurde: Der Kopfball von Michael Schwarz fand als Bogenlampe den Weg ins Lauinger Gehäuse. (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; Marek (60. Lauft), E. Griener, Cvjetkovic (67. E. Schaaf),Zengerle, Strak, Gentner, Hummel, Pertler, Kasakowski Tor: 1:0 Michael Schwarz (90.+4) SR: Tobias Willer (SpVgg Bachtal) Zuschauer: 120

Bubesheim – Dillingen 2:0

In einem zähen Ringen versuchte sich die SSV mit Kampfkraft zu behaupten. Dass dies letztlich misslang, lag auch an der Art und Weise, wie die beiden Bubesheimer Treffer fielen. In der 27. Minute kam ein abgeblockter Distanzschuss von Axel Schnell zu SCB-Torjäger Lukas Ün – 1:0. Und beim 2:0 (Kopfball Tanay Demir/68.) waren gleich mehrere Bälle in Folge abgeblockt worden. Dillingen selbst blieb in seinen Offensivbemühungen meist harmlos. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Kasumi, Riedinger, Sakowrjaschin, Wohldann (73. Özkul), Al Shabani, Gehring, A. Isufi, L. Isufi, Nuraj, Kinder (78. Zoch) Tore: 1:0 Lukas Ün (27.), 2:0 Tanay Demir (68.) SR: Markus Casazza (FC Augsburg) Zuschauer: 120

Alban Nuraj (Mitte) gelang der umjubelte 1:1-Ausgleich gegen Reimlingen für sein stark ersatzgeschwächten Höchstädter. Foto: Karl Aumiller Foto: Karl Aumiller

Kreisliga Nord

Höchstädt – Reimlingen 1:1

Einen kaum für möglich gehaltenen und deshalb umjubelten Punktgewinn sicherten sich die ohne zehn Mann aus ihrem Kader angetretenen Rothosen. Die SSV konzentrierte sich auf die Defensive und hielt die Gäste zunächst erfolgreich vom Gehäuse weg, ehe Reimlingen nach einem Ballverlust im SSV-Aufbauspiel einen Schnellangriff sauber durchspielte und durch Marco Kraus zum 0:1 traf (28.). Die heimische Rumpfelf hielt dagegen. Ein Kopfball von Sebastian Wanek strich nach einer Ecke knapp am Ziel vorbei. Mit dem Pausenpfiff war Höchstädts Aushilfskeeper Tobias Schabert gegen Daniel Böhm auf dem Posten. Nach dem Wechsel spielten die Rothosen offensiver, die erste Chance gehörte aber dem FSV. Bei einer Granate von Außenverteidiger Leonard Lechner wäre Schabert wohl machtlos gewesen, der Ball flog aber um Zentimeter über das Gehäuse. In der stärksten SSV-Phase verpassten Thomas Junginger, Mark Wimmer, A-Junior Marcel Weit und der aufgerückte Tino Gritzuhn das mögliche 1:1. Den hochverdienten Ausgleich besorgte Sturmtank Alban Nuraj auf Flanke von Thomas Junginger (78.). In der Schlussphase verteidigte die SSV Höchstädt leidenschaftlich ein Unentschieden, das SSV-Zerberus Schabert in der Nachspielzeit gegen Stefan Mayer festhielt. (JOEB)

SSV Höchstädt: Schabert; N. Korittke (87. Merk), Gritzuhn, Kölle, Stenzl (85. L. Mayerle), Zecevic, S. Wanek, Junginger, Rettinger (58. Weit), Wimmer, Nuraj (88. J. Wurm) Tore: 0:1 Marco Kraus (28.), 1:1 Alban Nuraj (78.) SR: Norbert Süss (TSV Ellgau) Zuschauer: 120