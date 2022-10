Spitzenreiter Lauingen kontra Schlusslicht im Derby

Fußball-Kreisliga: Pflichtspiel-Premiere zwischen den FCL und der SpVgg Bachtal. Weisinger Platz hat sich erholt.

Nachdem sich der Fußballplatz in Weisingen wieder einigermaßen regeneriert hat, versucht der FCW dieses Mal zuhause sein sportliches Glück in einem Kellerduell der Kreisliga West gegen den SV Mindelzell (Anpfiff am Sonntag um 15 Uhr).

Weisingen – Mindelzell

Die Gäste stehen auf dem Abstiegsrelegationsplatz mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Aufsteiger und Tabellenvorletzten. Die 1:6-Klatsche der Vorwoche in Wiesenbach wurde beim FCW aufgearbeitet. Nun soll es mit neuem Elan gegen den Tabellennachbarn endlich mit dem zweiten Saison-Dreier klappen. (DUT)

FC Lauingen – Bachtal

Zum ersten Mal treffen beide Teams am Sonntag (15 Uhr) in einem Pflichtspiel aufeinander. Während der FCL zuletzt nach guter Leistung mit 2:0 in Jettingen erfolgreich war, musste sich die Spielvereinigung zu Hause dem SC Altenmünster mit 0:7 geschlagen geben. Von der Papierform ist Tabellenführer Lauingen also klarer Favorit gegen das Schlusslicht. Allerdings mussten sich die Mohrenstädter kürzlich dem ebenfalls abstiegsgefährdeten SV Mindelzell mit 0:1 geschlagen geben. Man ist also gewarnt Lauingens Cheftrainer Haris Tausend hat einst viele Jahre seine Spuren im Bachtal hinterlassen. Dort kickte er für den SV Bachhagel und kam dann via Hohenmemmingen und Bolheim in die Mohrenstadt.

Nach der deftigen 0:7-Packung gegen Altenmünster müssen die Schützlinge von Bachtal-Coach Roland Häge dringend ihr eigenes Defensivverhalten überdenken. Gravierende Abspielfehler und schlechte Positionierung im Spiel gegen den Ball machen es den Gegnern in der Kreisliga einfach, Treffer gegen die SpVgg zu erzielen. Dies muss zwingend abgestellt werden, um in den Partien gegen die Spitzenteams FC Lauingen und TSG Thannhausen nicht noch deutlicher unter die Räder zu kommen. (JOH/CHB)

Glött – Wiesenbach

Beim vierten Glötter Heimspiel in Folge gastiert Wiesenbach im Lilienstadion. Gegen keine andere Mannschaft aus dem Landkreis Günzburg hat die SSV wohl öfters gespielt. Beide Kontrahenten zählten viele Jahre zum festen Stamm der Bezirksliga Nord. Daher darf man von einem Klassiker sprechen. Die Gäste gehören zu den heißesten Aufstiegsanwärtern. Die SpVgg agiert enorm torgefährlich. Um diese eingespielte und erfahrene Truppe von Trainer Robert Nan schlagen zu können, braucht es schon einen richtig guten SSV-Tag. Auf so einen solche hofft der Gastgeber, der trotz großer Personalprobleme zuletzt gegen Offingen positiv überraschen konnte. Gegen den Tabellendritten muss Coach Markus Rickauer erneut auf etliche Stammkräfte verzichten. Doch die Moral dieser Lilien-Truppe ist enorm. Rickauer: „Wir wollen es Wiesenbach so schwer wie möglich machen.“ Er ist froh, dass einmal mehr André Daferner aushelfen kann – und womöglich auch Benedikt Krist. Die langjährigen SSV-Führungsspieler haben sich bereit erklärt, bei größeren Personalproblemen auszuhelfen. Beide Spieler sind noch im besten Fußballalter. (RÖB)

Altenmünster – TG Lauingen

Einen offenen Schlagabtausch verspricht das Duell des stark verbesserten SCA (Rang neun, 13 Punkte) mit den Gästen aus Lauingen (Platz sechs, 15 Punkte). (her)

Kreisliga Nord

FC Mertingen – SV Holzheim

Für den SVH läuft es aktuell gut. Ergebnis von sieben Punkten aus den jüngsten drei Partien ist der fünfte Tabellenrang – nur vier Punkte hinter Spitzenreiter Buchdorf/Daiting, bei dem man vor einem Monat die letzte Niederlage einstecken musste. Und die fiel mit 2:3 knapp aus. Gastgeber Mertingen dagegen steht punktgleich mit Donaumünster auf einem Abstiegsrang. Vor Wochenfrist unterlag der FCM dem SV Kicklingen 1:2. Das Team von Trainer Sven Rotzer holte aus den jüngsten fünf Spielen lediglich einmal die Optimalausbeute. (TF)

Möttingen – SV Kicklingen-F.

Einen wichtigen Dreier landete der SVK zuletzt in einem Kampfspiel gegen den FC Mertingen. Am Samstag um 16 Uhr läuft die Prießnitz/Manier-Elf nun zum nächsten Auswärtsspiel in Möttingen auf. Die Kicklinger rangieren aktuell vier Punkte vor den Möttingern und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. Die Personallage beim SVK ist nach wie vor sehr angespannt. Mit Thomas Schön fehlt ein weiterer Leistungsträger in den nächsten Wochen. (TIRE)