Spitzenreiter Wertingen ein Halbzeit lang im Spielrausch

Fußball-Bezirksliga Nord: Das TSV Wertingen führt gegen Holzkirchen schon zur Pause mit vier Toren. Nach dem Wechsel lässt es der Gastgeber dann ruhiger angehen.

Bereits zur Halbzeitpause war die Fußball-Partie zwischen Bezirksliga-Tabellenführer TSV Wertingen und Schlusslicht SV Holzkirchen so gut wie entschieden. Zu diesem Zeitpunkt führten die Zusamstädter bereits 4:0. Diesmal zeigten die Gastgeber, dass sie auch ohne eigenen Treffer von Torjäger David Spizert erfolgreich sein können.

In der 12. Minute klingelte es erstmals im Holzkircher Kasten. Spizert behauptete sich im Strafraum und hatte das Auge für Christoph Prestel, der flach ins rechte Eck traf. Wertingen stellte von Beginn an das bestimmende und torgefährlichere Team. Nach einer knappen halben Stunde war erneut Prestel zur Stelle. Spizert hatte das Leder erobert und für Marcel Mayr abgelegt. Dessen Abschluss wurde vor die Füße Prestels abgeblockt, der abstauben konnte – 2:0.

Wertinger Doppelschlag vor der Pause

Kurz vor dem Pausenpfiff gelang der Heimmannschaft ein Doppelschlag. Zunächst landete ein sehenswerter Distanzschuss des starken Christoph Prestel an der Latte, das Spielgerät fand jedoch den Weg zu Florian Heiß, welcher aus spitzem Winkel ins lange Eck traf. Noch deutlicher machte das Ergebnis dann Marcel Mayr, als er eine schöne Flanke von Florian Heiß aus vollem Lauf mit der Brust an Holzkirchens Keeper Randi zum 4:0 vorbei lenkte.

Nach dem Wechsel wirkten die Gastgeber etwas schläfrig. Dies nutzte der Tabellenletzte aus, um zu verkürzen. Nach einer Freistoßflanke bugsierte Spielertrainer Philipp Buser den Ball über die Linie. Nach dieser kurzen Schwächephase stellte der TSV jedoch in der 65. Minute den alten Abstand wieder her. Prestel legte nach einer Flanke von Mayr für Kapitän Maximilian Beham ab, der flach ins linke Eck traf. Beide Mannschaften hatten in der Schlussphase noch Chancen, etwa auf Wertinger Seite durch Marco Gerold mit einem Freistoß an die Latte. Oder Marcel Mayr, der aus kürzester Distanz den Ball über das Tor schaufelte.

TSV Wertingen: Scherl; Wiedemann, Heiß, Beham, Prestel (79. Gerold), Rueß (79. Hein), Gebauer, Kotter, Mayr (87. Görkem), Müller (75. Schwarzfischer), David Spizert (87. Wörle) Tore: 1:0 Christoph Prestel (12.), 2:0 Christoph Prestel (28.), 3:0 Florian Heiß (41.), 4:0 Marcel Mayr (44.), 4:1 Philipp Buser (48.), 5:1 Maximilian Beham (65.) Schiedsrichter: Jürgen Gabel (FSV Inningen) Zuschauer: 230