SpVgg Bachtal: ein kleines Wunder wäre hilfreich

DZ/WZ-Frühjahrscheck: Die Syrgensteiner gehen als Schlusslicht der Fußball-Kreisliga West, aber mit neuem Trainer in die Frühjahrsrunde. Den Auftakt macht ein wichtiges Heimspiel.

In die kurze Frühjahrsrunde mit noch zehn ausstehenden Spielen startet die SpVgg Bachtal am Samstag, 25. März, daheim gegen Mitaufsteiger VfR Jettingen II. Soll das Wunder von Syrgenstein – der Klassenerhalt – noch gelingen, muss gleich dreifach gepunktet werden. Der Fusionsverein geht mit dem neuem Coach Patrick Mair in die Restsaison.

Soll & Haben: „Nicht zufrieden sind wir bei der SpVgg Bachtal mit der bisherigen Punkteausbeute. In einigen Spielen war man den Gegnern mindestens ebenbürtig, scheiterte aber an der schlechten Chancenverwertung und servierte den Kontrahenten durch individuelle Fehler immer wieder einfache Treffer“, berichtet Sportleiter Christoph Burkhard . Nur beim Heimsieg gegen den TSV Balzhausen holte sich der Aufsteiger drei Zähler. Alle anderen 15 Partien verlor das Schlusslicht. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsrang.

Keine neuen Gesichter im Kader der SpVgg Bachhagel

Hin & Weg: Relativ unspektakulär verlief das Transferfenster für die Syrgensteiner . Neuzugänge sind nicht zu verzeichnen. Abgewandert ist dagegen Kevin Collins Arbelo , der vorwiegend bei der zweiten Garde der SpVgg zum Einsatz gekommen war und sich wieder dem TSV Haunsheim anschließt. „Für die kommende Spielzeit haben alle Leistungsträger bereits im Bachtal zugesagt“, freut sich Christoph Burkhard über die Planungssicherheit des Teams zur neuen Saison 2023/24.

Team & Chef: Nach der Trennung von Cheftrainer Roland Häge übernimmt Patrick Mair die Verantwortung bei der SpVgg Bachtal als Spielertrainer. Für den 32-jährigen aus Bachhagel ist es die erste Station als Coach. Ihm zur Seite stehen Jan Gräßle als Co- und Markus Rettenberger als Torwarttrainer. Bei der zweiten Mannschaft gibt weiterhin Benjamin Demirovic die Kommandos, die „Dritte“ wird von Nikolai Koch angeleitet.

Glücks- und Sorgenkinder: Vor allem die Rückkehr von Leistungsträger Lukas Wickmair, welcher aus dem Mittelfeld viel Torgefahr ausstrahlt, macht beim Syrgensteiner Fusionsclub Hoffnung. Wickmair war seit März 2022 aufgrund eines Kreuzbandrisses von seiner Mannschaft schmerzlich vermisst worden. Dagegen laboriert der ein oder andere Spieler aktuell an kleineren Bänderverletzungen, die voraussichtlich bis zum Auftakt auskuriert sind. Patrick Leder droht derweil länger auszufallen.

Bachhagel testet zwei Spielsysteme

Test & Taktik: Mit zwei Testspielerfolgen gegen den SV Söhnstetten ( Kreisliga A Ostwürttemberg ) und den FC PUZ startete Patrick Mair erfolgreich in seine Trainerlaufbahn. Weitere Vorbereitungsspiele gegen den FC Härtsfeld 03 ( Kreisliga A) und die TSG Giengen ( Kreisliga B) stehen auf dem Programm. Es sollen zwei Spielsysteme etabliert werden. „Wir wollen aber weiterhin mutig agieren“, gibt Patrick Mair die Marschroute vor. Wichtig wäre es, dass individuelle Fehler, die in der Vorrunde einige Punkte gekostet haben, minimiert werden.

Start & Ziel: In die kurze Restrunde startet die SpVgg Bachtal mit einem Heimspiel gegen Mitaufsteiger VfR Jettingen II. Dabei sollte auf jeden Fall das Punktekonto aufgestockt werden, um die Lücke zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkleinern. „Wir wollen nochmals alles in die Waagschale werfen, um vielleicht doch noch das Wunder zu schaffen“, so der neue Spielertrainer.

Prognose: Gelingt den Kickern aus Syrgenstein zum Frühjahrsauftakt gegen Jettingen II ein Dreier, könnte dies eine Initialzündung auslösen. Geht es allerdings verloren, wird es wohl nichts mehr mit einem kleinen Fußball-Wunder für SpVgg Bachtal .

Lesen Sie dazu auch