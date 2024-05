SSV Glött: Die letzten Strohhalme werden knapp

Fußball-Bezirksliga Nord: In Meitingen treffen angespannte Glötter auf entspannte Gastgeber.

Der Abgrund rückt für die SSV Glött immer näher. Vier Bezirksliga-Spiele sind für die Lilien-Fußballer nur noch zu absolvieren. Drei davon müssen wohl gewonnen werden, um überhaupt noch auf den Relegationsplatz springen zu können. Den Anfang wollen die Glötter am Sonntag beim TSV Meitingen machen.

Meitingen im gesicherten Mittelfeld

Dort wartet ein Gastgeber, bei dem es um nichts mehr geht. Die Lechtaler rangieren mit 39 Zählern im gesicherten Mittelfeld der Liga. Die Mannschaft von Trainer Denis Buja spielte überwiegend eine solide Saison. Der TSV zählt nun schon seit 2008 zum festen Inventar im nordschwäbischen Oberhaus. Dem Sportlichen Leiter Torsten Vrazic gelingt es dabei immer wieder, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen.

Für die SSV ist Meitingen trotz der knappen 1:2-Niederlage im Hinspiel ein gern gesehener Gegner. Die Bilanz fiel gegen den TSV oft positiv aus. Im Hinspiel hatten die Blau-Weißen schon den Sieg vor Augen, um dann in den Schlussminuten doch noch als Verlierer dazustehen. Genau das wollen die Eggle-Schützlinge an diesem Wochenende mit aller Macht verhindern. Ein Sieg in den Lechauen muss her. Das jüngste 0:6 gegen Wertingen darf dabei keine Rolle mehr spielen.

Glötts Kadersituation bleibt angespannt

„Das Spiel gilt es abzuschütteln. Wir müssen jetzt die letzten Strohhalme ziehen und natürlich hoffen, dass Rain nicht mehr allzu oft punktet“, so Trainer Peter Eggle, der gegen Wertingen lange Zeit eine aufopferungsvoll kämpfende SSV sah, die aber nach dem 0:2 komplett eingebrochen ist. „Die Kadersituation bleibt weiter angespannt. Auch gegen Meitingen muss Eggle seine Startformation wieder auf etliche Positionen verändern. Philipp Strehle fällt einmal mehr beruflich weg. Der angeschlagene Andreas Schrettle wird wohl in Meitingen ebenfalls nicht mitmischen können. Dafür kehren voraussichtlich die zuletzt erkrankten Mehmet Taner und Steven Kopp sowie auch Pius Galgenmüller ins Team zurück. Sicher dabei ist Eliah Schneider.

