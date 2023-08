SSV Glött: Es geht um den Anschluss ans Mittelfeld

Fußball-Bezirksliga: Glött will am Freitag in Ecknach gegen den Tabellennachbarn unbedingt punkten.

Bereits am Freitagabend (18.45 Uhr) treten die Glötter Bezirksliga-Fußballer beim VfL Ecknach an. Nach zwei Heimniederlagen will der Aufsteiger nun wieder auf fremdem Platz wichtige Punkte einfahren.

Doch die Aufgabe vor den Toren Aichachs ist für die Rickauer-Elf alles andere als leicht. Der VfL schoss sich nach zwei Auftaktniederlagen gegen den SV Holzkirchen mit einem 5:2-Kantersieg den Frust von der Seele. Die Stärken Ecknachs liegen ganz klar in der Offensive. Bereits acht Tore erzielte die Truppe der offensivstarken Spielertrainer Michael Eibl und Angelo Jakob. Die acht Gegentreffer zeugen jedoch auch von einer bislang eher instabilen Abwehrreihe. Mit jeweils drei Punkten sind beide Kontrahenten Nachbarn in der zweiten Tabellenhälfte – eine richtungsweisende Begegnung. Es geht schon jetzt um den Anschluss an das Mittelfeld.

Glött muss seine Chancenverwertung verbessern

Glötts Trainer Markus Rickauer hat die mangelnde Chancenverwertung und das ständige Unterzahlspiel seiner Lilien als Hauptproblem der jüngsten Niederlagen ausgemacht. Dadurch brachte sich das Team selbst um den Lohn der Arbeit. „Wir müssen aus diesen Fehlern so schnell wie möglich lernen, sonst bekommen wir gegen jeden Gegner in dieser Liga Probleme“. In Ecknach gelte es, sich zunächst gegen die Offensivpower der Gastgeber zur Wehr setzen. Neben den beiden Spielertrainern sind es Akteure wie Framberger oder Örnek, die den Takt vorgeben.

Auf Glötter Seite laufen die Angriffe momentan überwiegend über Jonas Stutzmüller. Der Stürmer ist derzeit richtig gut drauf und wird auch in Ecknach seine Chancen bekommen. Bei Neuzugang Pedro Gomes de Souza und Kapitän Dominik Wohnlich, die beide Trainingsrückstand haben, hofft man derweil auf einen weiteren Leistungsschub. Die Lilien müssen diesmal auf Flügelstürmer Pius Galgenmüller (Urlaub) verzichten. Dafür kehren Hakan Kaya (zuletzt im Urlaub) und Philipp Strehle (verletzt) in den Kader zurück. Weiter zum Zuschauen verdammt ist dagegen Raphael Martin. Seine robuste und körperbetonte Spielweise in der gegnerischen Hälfte geht den Lilien derzeit ab. Doch mit der Leistung und Einsatzbereitschaft wie zuletzt gegen Titelanwärter Stätzling können die Blau-Weißen auch Ecknach vor größere Probleme stellen.

Es fehlen: Oberfrank, Fackler, Martin (alle verletzt), Galgenmüller (Urlaub)