SSV Glött: Gute Erinnerungen an Jettingens Sportpark

Fußball-Bezirksliga Nord: Die SSV Glött will ihre Niederlagen-Serie beenden.

Jetzt sind die „Glötter Tugenden“ gefragt. Nach vier Niederlagen in Folge startet der Bezirksliga-Aufsteiger am Sonntag (15 Uhr) in Jettingen einen weiteren Versuch, sein Punktekonto endlich aufzubessern – nachdem die Lilien-Fußballer zuletzt bis auf den vorletzten Rang abgerutscht sind.

Die beiden jüngsten Schlappen waren allerdings verdient. Während es in Ecknach der zweite Durchgang war, konnte man zuhause gegen Wörnitzstein nur die erste Halbzeit relativ ausgeglichen gestalten. Zu wenig, um in der Bezirksliga etwas Brauchbares zu ergattern. Nun gilt es zunächst, die Defensive zu stabilisieren. Die vielen Gegentreffer sieht nicht nur Abteilungsleiter Thoma Schreitt momentan als größtes Problem: „Da machen wir es dem Gegner viel zu einfach.“

In Jettingen wartet ein ähnlicher Gegner wie es zuletzt Wörnitzstein war. Der Vizemeister 2022/23 hat drei seiner vier Partien gewonnen und knüpft damit an die Leistung der vergangenen Runde an. Die Gastgeber sind bekannt für ihr schnelles Umschalt- und Offensivspiel. Mit Benedikt Ost vom Bayernligisten FC Gundelfingen konnte sich der VfR im Sommer im Angriff nochmals richtig verstärken. Der Stürmer hat bereits jetzt sechs Treffer auf dem Konto. Defensiv ist Kapitän Julius Riederle, der schon für Illertissen in der Regionalliga auflief, der Chef.

Glött bleibt die Rolle des Außenseiters

Alles Punkte, die verdeutlichen, dass der SSV einmal mehr nur die Außenseiterrolle bleibt. Dennoch will Trainer Markus Rickauer mit einem starken Kollektiv und großem Kampfgeist – den eingangs genannten Tugenden – eine Überraschung landen. Er muss erneut auf die angeschlagenen Raphael Martin und Philipp Strehle verzichten. Pius Galgenmüller weilt noch im Urlaub. Innenverteidiger Maximilian Krist hat sich nach überstandener Verletzung zurückgemeldet – ein Hoffnungsträger im Defensivverbund.

An den Jettinger Sportpark haben die Glötter gute Erinnerungen. Vor wenigen Monaten machte man dort gegen die VfR-„Zweite“ die Kreisliga-Meisterschaft perfekt. Beim letzten Duell gegen die erste Mannschaft gelang den Blau-Weißen als Außenseiter ein 0:0.

Es fehlen: Oberfrank, Fackler, Martin (alle verletzt), Strehle (fraglich), Galgenmüller (Urlaub)