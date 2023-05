SSV Glött: „Jetzt wollen wir die Krönung“

Fußball-Kreisligen: Glött hat am Sonntag seinen sechsten Bezirksliga-Aufstieg vor Augen – ein Punkt in Jettingen reicht schon dafür. „Duell der Enttäuschten“ beim FC Weisingen. Das Holzheim-Derby ist für Kicklinger ein Endspiel um den möglichen Klassenerhalt.

Der letzte Akt steht bevor: Die Glötter Lilien-Fußballer wollen am Sonntag (15 Uhr) ihren sechsten Bezirksliga-Aufstieg und zugleich die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga West perfekt machen. Dafür benötigen sie mindestens einen Zähler beim VfR Jettingen II. Dass die Aufgabe keinesfalls ein Selbstläufer ist, hat die Partie der Vorwoche mit dem knappen Sieg gegen Mindelzell deutlich gezeigt. Der gastgebende VfR steht zwar im „Niemandsland“ der Liga und hat das gesetzte Saisonziel Klassenerhalt bereits längst in trockene Tücher gepackt. Doch bei der Jettinger Bezirksliga-Reserve weiß der jeweilige Gegner nie so genau, woran er ist. SSV-Coach Markus Rickauer will sich deswegen gar nicht mit dem Gegner beschäftigen. Wichtig wird sein, wie seine Mannschaft die Sache angeht. Der Wille und die Einsatzbereitschaft haben zuletzt gegen Mindelzell gepasst. Rickauer: „Wir gehen das Spiel an wie ein Finale. Nach der Winterpause haben wir aus einem Acht-Punkte-Rückstand auf Thannhausen einen Zwei-Punkte-Vorsprung gemacht. Das ist ein Riesending für uns. Jetzt wollen wir die Krönung“. Sein Team soll den spektakulären Saisonverlauf nun vergolden: „Wir wissen aber, dass es alles andere als einfach wird. In Jettingen erwartet uns eine spielstarke Mannschaft“, ist sich der SSV-Coach sicher. (RÖB)

Es fehlen: Eggle (Urlaub), Oberfrank (verletzt) Hinspiel: 2:0 für Glött

Kreisliga West

Weisingen – Bachtal

Vorhang auf zur vorerst letzten Vorstellung des FC Weisingen und der SpVgg Bachtal in der Kreisliga: Es kommt zum „Duell der Enttäuschten“. Vor Jahresfrist war es noch ein bis zur letzten Sekunde spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Spielvereinigung und dem FCW um den Aufstieg, den schlussendlich beide Mannschaften hinbekamen. Jetzt ist die Partie ein mehr oder weniger belangloses Landkreisderby um den letzten bzw. vorletzten Platz, denn beide Teams sind bereits sicher abgestiegen und treffen kommende Runde voraussichtlich in der Kreisklasse West II wieder aufeinander. Nichtsdestotrotz wollen sich die Hausherren mit einem Sieg von ihren treuen Fans verabschieden. FCW-Kapitän Patrick Hahn bleibt nur die Zuschauerrolle, nachdem er für seine Rote Karte gegen Thannhausen zwei Spiele Sperre bekommen hat.

Die SpVgg Bachtal hat vor allem in der Vorrunde zu viele Punkte liegen lassen. Die Bilanz des Kalenderjahres 2023 hat aber deutlich gezeigt: Die Syrgensteiner wären nun definitiv tauglich für die Kreisliga. Daher möchten die Spieler und Verantwortlichen auch schnellstmöglich wieder zurückkehren. Das Ziel von Spielertrainer Patrick Mair am letzten Spieltag: „Nochmals alles raushauen und drei Punkte holen!“ Eventuell wird Mair dem einen oder anderen seiner Spieler, der die vergangenen Wochen weniger zum Einsatz kam, am Sonntag mehr Einsatzzeit geben. (DUT/CHRIS)

Es fehlen: FCW: Hahn (gesperrt) Bachtal: Lukas Wickmair, Patrick Leder (beide verletzt) Hinspiel: 3:2-Auswärtssieg für Weisingen

TG Lauingen – Thannhausen

Mit einem Remis oder Heimsieg gegen den Tabellenzweiten TSG Thannhausen könnte Türk Gücü Schützenhilfe für die SSV Glött leisten, die dann – unabhängig vom Ausgang des eigenen Spiels in Jettingen – als Meister und Aufsteiger feststehen würde. TGL selbst steht aktuell im sicheren Mittelfeld auf Rang acht. (dz)

Hinspiel: 2:1 für Thannhausen

GW Ichenhausen – FC Lauingen

Bei Grün-Weiß in Ichenhausen beendet Lauingen seine Saison. Während sich der FCL vor Wochenfrist im Heimspiel beim Derby gegen Türk Gücü Lauingen mit 1:3 geschlagen geben musste, spielte GWI in Altenmünster 1:1. Im Duell der Tabellennachbarn geht es für beide Teams um nicht mehr viel. Lauingen schließt die Spielzeit fix auf Tabellenrang ab, Ichenhausen folgt mit aktuell acht Punkten Rückstand auf Platz sechs. (JOHA)

Hinspiel: Der FCL verliert daheim 1:2

Kreisliga Nord

Holzheim – Kicklingen-Fristingen

Auch gegen Riedlingen verlor Kicklingen-Fristingen das wichtige Heimspiel mit 0:2. Dabei nutzten die Gäste zwei Fehler im Kicklinger Spiel aus zeigten sich eiskalt vor dem Tor. Damit ist das Derby in Holzheim der letzten Chance für den SVK, mit einem Sieg den Abstiegsrang noch zu verlassen. Das Hinspiel gewann die Reschnauer/Manier-Elf zwar, aber die personelle Situation bei den Kicklingern ist nach wie vor sehr angespannt, da einige Spieler aus dem Stammpersonal ausfallen. Während Holzheim bereits sicher im Mittelfeld rangiert, heißt es für die Gäste, alle Kräfte zu bündeln, um das letzten Spiel der Saison erfolgreich zu gestalten – und kommende Runde wieder zu einem Lokalduell gegen den SVH antreten zu dürfen. (TF/TIRE)

Hinspiel: 3:2 für Kicklingen-F.