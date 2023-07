SSV Glött: Keine „Geschenke“ für Holzapfel

Fußball-Bezirksliga Nord: Aufsteiger Glött erwartet bei der Heimpremiere gegen den TSV Rain II auch einen alten Bekannten.

Zum ersten Saison-Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Nord empfangen die Lilien von der SSV Glött am Sonntag um 15 Uhr die zweite Mannschaft des TSV Rain. Nach dem Auftaktsieg in Holzkirchen wollen die Rickauer-Schützlinge nun auch im heimischen Lilienstadion für Furore sorgen.

Der Sieg im Ries hat dem Aufsteiger gezeigt, dass er mit vollem Einsatz und dem Vertrauen in seine eigene Stärke auch eine Liga höher bestehen kann. In Holzkirchen überzeugte das Team mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Letztlich war es der starke Defensivverbund, der die Glötter zum Auswärtssieg führte.

Ein direkter Konkurrent der SSV Glött

Gegen die zweite Garnitur des TSV Rain will Glött an die gute Leistung anknüpfen. SSV-Trainer Markus Rickauer sieht den TSV als direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. „Ein guter und technisch versierter Gegner mit vielen jungen und gut ausgebildeten Akteuren“, so der Übungsleiter. Trainiert wird der Gast von einem alten Bekannten der Aschbergler: Seit dieser Saison hat der frühere SSV-Trainer Thomas Holzapfel bei den Blumenstädtern das Sagen. In der vergangenen Runde noch A-Jugendtrainer der Rainer, will er nun die „Zweite“ des TSV weiter auf Bezirksebene etablieren. Der 58-jährige Augsburger war von 2007 bis 2009 Trainer der Lilien (später auch beim FC Lauingen) und verpasste als Vizemeister knapp die Bezirksliga-Rückkehr mit Glött.

Galgenmüller bald zurück im Glötter Kader

Geschenkt wird er deswegen in Glött aber nichts bekommen. Der heimische Neuling ist heiß: „Wir wollen die Heimpremiere gewinnen“, stellt Rickauer unmissverständlich klar. Dafür steht dem Coach trotz etlicher Verletzter und urlaubsbedingter Ausfälle ein breit aufgestellter Kader zur Verfügung. Zudem kehrt Pius Galgenmüller nach längerer Verletzungspause womöglich schon an diesem Spieltag wieder zurück. Raphael Martin hingegen, der sich in Holzkirchen erneut verletzt hat, wird nur schwer zu ersetzen sein. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams liegt vier Jahre zurück. Damals gingen die Rainer in beiden Partien als Sieger vom Platz.

Es fehlen: Oberfrank, Fackler, Strehle, Martin (alle verletzt), Kaya (Urlaub)

