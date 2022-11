SSV Glött: mit Rückenwind ins Derby

Fußball-Kreisliga: Das Lokalduell der Glötter Lilien bei Türk Gücü Lauingen ist an diesem Wochenendenicht die einzige KL-West-Partie im Auwaldstadion. Der FCL will seine kleine Negativserie stoppen.

Auch dieses Wochenende hält die Fußball-Kreisliga wieder ein Landkreis-Derby bereit. Beteiligt sind erneut Türk Gücü Lauingen und die SSV Glött, Anpfiff der KL-West-Partie beider Kontrahenten ist am Sonntag um 14 Uhr im Lauinger Auwaldstadion. Dort läuft bereits am Samstag der FC Lauingen gegen Reisensburg auf. Das ebenfalls für Samstag angesetzte Spiel des SV Kicklingen-Fristingen in der Kreisliga Nord beim TSV Wemding fällt aus.

TG Lauingen – Glött

Nur noch zwei Spiele stehen auf dem Programm, ehe es in die verdiente Winterpause geht. Nun gilt es für die Teams nochmals, die letzten Kräfte zu mobilisieren. Für die Gäste vom Aschberg konnte es zuletzt kaum besser laufen. Die Rickauer-Elf ist seit sieben Spielen ohne Niederlage unterwegs und überzeugte dabei mit erfrischendem Offensivfußball. Nun wartet auf die Lilien ein anspruchsvolles Auswärtsspiel bei Türk Gücü Lauingen. „Wir sind da richtig gefordert und müssen mit Sicherheit an unsere Leistungsgrenze gehen“, so Rickauer. Er kann sein Team aber mit breiter Brust ins Lauinger Auwaldstadion schicken. Die SSV-Kicker sind derzeit richtig gut in Form. Offensiv ist man in Sachen Torgefahr breit aufgestellt, mehrere Akteure stellten zuletzt eindrucksvoll ihre Treffsicherheit unter Beweis. Defensiv blieb die Hintermannschaft in den letzten vier Partien ohne Gegentreffer. Sicherlich der Grundstock für die jüngsten Erfolge.

Der Gastgeber hinkt bislang seinen eigenen Erwartungen hinterher. Die Elf von Trainer Markus Kapfer fehlte in der Hinrunde nach schwachem Saisonstart die Konstanz. Somit nimmt Türk Gücü Lauingen momentan nur den neunten Rang ein. Auch in der Vorwoche zum Rückrundenstart gab die türkische Kraft leichtfertig einen Heimsieg aus der Hand und musste sich am Ende mit einem 1:1 gegen den FC Weisingen begnügen. Das Duell am Sonntag verspricht jedenfalls ein temporeicher und offener Schlagabtausch zu werden. Schon beim klaren Hinspielsieg der Glötter ging es mit hohem Tempo rauf und runter. Trainer Rickauer steht weitestgehend der Kader der Vorwochen zur Verfügung. Neben den Langzeitverletzten ist nur Edi Keil angeschlagen fraglich. (RÖB)

Es fehlen: Glött: B. Waidele, Morais de Almeida, Oberfrank, Mielke; fraglich: Keil

Hinspiel: 4:1 für Glött

SpVgg Bachtal – Wiesenbach

Erwartungsgemäß gab es für die Fußballer der SpVgg im Landkreisderby bei der SSV Glött nichts zu erben. Kaum einfacher wird die Aufgabe für die Syrgensteiner im Heimspiel am Sonntag gegen ebenfalls starke Wiesenbacher. Die Gäste belegen aktuell den dritten Rang und haben Tuchfühlung zum Relegationsplatz. Ihr Mittelfeldmann Daniel Steck konnte bereits zehn Treffer für seine Farben erzielen. Bei der SpVgg Bachtal muss Cheftrainer Roland Häge einige verletzt sowie krank ausfallende Spieler ersetzen – und ist damit erneut zum Improvisieren gezwungen. Ziel ist es, dem Spitzenteam so lange wie möglich Paroli zu bieten. (CHB)

Hinspiel: 3:0 für Weisenbach

GW Ichenhausen – Weisingen

Zum letzten Auswärtsspiel in diesem Kalenderjahr reist der FC Weisingen am Sonntag zu Grün-Weiß Ichenhausen (Anpfiff 14 Uhr). Bei der Hinspielniederlage fielen beide Tore kurz vor der Pause und durch Ichenhausens Marc Sirch vorbereitet. Der ehemalige Landesliga-Spieler leistete sich jedoch am vergangenen Wochenende beim 0:4 gegen Thannhausen eine verbale Entgleisung und wurde mit der Roten Karte vom Platz geschickt. Weisingen hat alle verfügbaren Spieler an Bord, nur hinter Markus Wiener steht noch ein Fragezeichen. (DUT)

Hinspiel: Weisinger 0:2-Heimniederlage

FC Lauingen – Reisensburg

Bereits am Samstag um 14 Uhr erwartet der FCL die SG Reisensburg-Leinheim im Auwaldstadion – nach dem unnötigen Remis gegen Angstgegner TSV Balzhausen. Die Gäste reisen mit vier Niederlagen im Gepäck die Donau abwärts. Auch die seit drei Spielen sieglosen Mohrenstädter (zwei Remis, eine Niederlage) benötigen dringend einen Dreier, um oben dranzubleiben. Für den FCL um sein Trainerteam Tausend/Scheitenberger gilt es daher, über die volle Distanz den Gästen sein Spiel aufzudrücken und Chancen konsequent zu nutzen. (JOH)

Hinspiel: 5:2-Auswärtssieg des FCL

Kreisliga Nord

Marktoffingen – Holzheim

Nach zwei Niederlagen möchte der SV Holzheim am Sonntag (14 Uhr) in Marktoffingen dreifach punkten. In bislang 13 Spielen verbucht der FSV sechs Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Das Team von Martin Klaus liegt auf Kurs. Recht stabil präsentiert sich die Marktoffinger Abwehr mit erst 17 Gegentreffern. Der fünfplatzierte Gastgeber liegt mit 21 Zählern zwei Punkte vor dem Tabellennachbarn SVH. Ein klarer Favorit für die Partie ist also nicht auszumachen. Wieder einsatzbereit sind SVH-Kapitän Allmis und Petermann. Trainer Thomas Weber muss weiterhin auf Anger und Scheider verzichten. (TF)

Hinspiel: 3:0 für Holzheim

Wemding – Kicklingen-F.

Das Hinspiel endete 4:1 für Kicklingen-Fristingen, auf das Ergebnis des Rückspiels muss noch einige Monate länger gewartet werden: Die für Samstag angesetzte Kreisliga-Begegnung beim TSV Wemding fällt aus – wegen Personalnot beim Gastgeber. In Absprache mit dem Gast und Spielgruppenleiter Wolfgang Beck ist die Partie für den Samstag, 18. März 2023 (15 Uhr), neu angesetzt. (thu)