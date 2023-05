SSV Höchstädt: Abgezockt Richtung Titelgewinn

Fußball-Kreisklasse Nord II: Höchstädts Rothosen schlagen Konkurrent Schretzheim und bauen ihren Vorsprung vorentscheidend aus. Teilerfolg für Schlusslicht Steinheim.

Höchstädt – Schretzheim 3:0

Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse Nord II hielt, was es im Vorfeld versprach. Auf hervorragendem Niveau begegneten sich die Rothosen und der BC Schretzheim vor einer stattlichen Zuschauerkulisse. Am Ende behielten die abgezockt auftretenden und auch spielerisch voll überzeugenden Höchstädter verdient mit 3:0 die Oberhand und bauten den Vorsprung auf die Gäste in der Tabelle auf fünf Punkte aus. Die SSV-Elf startete wie die Feuerwehr in die Partie und erspielte sich hochkarätige Chancen. Thomas Junginger bediente mit einem perfekt getimten Steilpass in der 24. Minute Benedikt Wurm – 1:0. Jonas Behringers Kopfball war die einzige BCS-Chance in der ersten Hälfte. Lohn der starken Höchstädter Leistung war der schön herausgespielte Treffer zum vorentscheidenden 2:0 durch Sturmführer Mark Wimmer (64.). Der bisher in der Rückrunde oft glücklose SSV-Mittelstürmer verdiente sich durch einen starken Auftritt auch sein Tor zum 3:0 per Kopfball nach einer Maßflanke von Patrick Wanek . In der Schlussphase fischte Höchstädts Keeper Marco Kommer den Ball von BCS-Spielertrainer Christoph Kehrle aus dem Kreuzeck. (JOEB)

Wertingen II – Ehingen-O. 0:3

Kurz nach der Pause war die Partie bereits entschieden: Simon Leser markierte mit seinem zweiten Tor das 0:3 (47.). Doch es hätte auch anders laufen können. Nach der frühen Gästeführung durch Spielertrainer Reinhold Armbrust erspielten sich die Wertinger gute Chancen, verwerteten diese aber nicht. In der 13. Minute erzielte Bastian Völk das sicher geglaubte 1:1, doch Referee Orhan Öztürk wollte ein Abseits gesehen haben. Wenig später zielte Simon Knöpfle aus kürzester Distanz knapp am Tor vorbei, ein Freistoß von Samir Hassan wurde vom Keeper abgewehrt. Die Tore fielen auf der anderen Seite. Leser erhöhte in der 38. Minute frei stehend auf 0:2. Nach dem 0:3 war Luft aus der Partie. Der SV Ehingen-Ortlfingen setzte sich dank der besseren Effizienz durch. (THMI)

Steinheim – Unterthürheim 0:0

In einer ausgeglichenen Partie erspielten sich beide Mannschaften gute Chancen, welche aber durch die Torhüter vereitelt werden konnten. Auch nach der Pause gestalteten die Teams ein offenes Spiel. Weil sich an der Chancenverwertung nicht änderte, blieb es bis zum Schluss beim 0:0. (BEST)

Oberndorf – Worstelstetten 0:1

In einer hitzigen Partie übernahm die Heimelf schnell das Kommando, doch wie aus dem Nichts traf SVW-Kapitän Werner Schmid aus 20 Metern per Direktabnahme zur Führung. Anschließend kam auch der VfB zu guten Chancen. Am Ende rannte nur noch die Heimelf an – ohne aber Kapital daraus zu schlagen. (hoe)

FC Donauried – Altisheim 0:2

Enttäuschend für die FCD-Fans war das Ergebnis dieser Partie. Tore von Johannes Förg per Strafstoß (17.) und Luca Jurida (59.) besiegelten die vermeidbare Heimschlappe in Blindheim . (dz)