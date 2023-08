SSV Höchstädt: Zurück in der sportlichen Heimat

DZ/WZ-Kick-off-Check: Kreisliga-Aufsteiger Höchstädt hofft auf eine möglichst sorgenfreie Fußball-Saison. Der Coach genießt hohes Ansehen im Verein.

Die SSV Höchstädt hat nach ihrem letztlich souveränen Aufstieg nun wieder in Fußball-Kreisliga Nord ihre sportliche Heimat. 2019 hatten die Rothosen von dort den Weg hinab in die Kreisklasse antreten müssen. Mit den Abstiegsrängen wollen sie in der neuen Saison 2023/24 aber nicht zu tun haben. Im Gegenteil, die Donaustädter hoffen auf eine möglichst sorgenfreie Spielzeit. Mit SSV-Coach Michael Mayerle war bereits in der Winterpause verlängert worden. Wie es um die Rothosen steht und was sie sich vorgenommen haben, zeigt dieser DZ/WZ-Kick-off-Check.

Coach & Co: In seine dritte Saison als spielender Trainer geht Michael Mayerle . Das mittlerweile 39-jährige SSV-Urgestein genießt bei der Mannschaft und im Verein ein hohes Ansehen, sodass die sportliche Leitung um Thomas Korittke und Johannes Ebermayer bereits vor einem halben Jahr – unabhängig von der Klassenzugehörigkeit – die Zusammenarbeit mit ihm verlängert hat. Da der bisherige spielende Co-Trainer Sebastian Letzing seine Karriere beendete, steht Mayerle in der neun Saison alleine in der Verantwortung“, berichtet Johannes Ebermayer . Unterstützung findet Mayerle im neuen Mannschaftsbetreuer Benjamin Schneider . Weiterhin für die zweite Mannschaft in der B-Klasse Nord ist Tobias Schabert verantwortlich.

Hin & weg: Wenig getan hat sich im Kader der SSV Höchstädt nach der Meisterschaft in der Kreisklasse Nord II und dem damit verbundenen Wiederaufstieg. Mit den beiden langjährigen Säulen der Mannschaft, Sebastian Letzing und Pawel Moltschanow, gibt es allerdings zwei schmerzhafte Abgänge – beide Spieler mussten aus Verletzungsgründen ihre Karriere beenden. Einziger externer Abgang ist der bereits seit der Winterpause pausierende Son Tran Xuan, der sich Nachbarverein FC Donauried anschloss. Auf der Habenseite verstärken drei Neuzugänge die Mannschaft von Spielertrainer Mayerle , darunter zwei Rückkehrer: Alban Nuraj ( FC Lauingen ) und Tino Wagner ( TSV Wertingen ) hatten bereits früher für die SSV Höchstädt gegen den Ball getreten. Gänzlich neu im Rothosen-Lager ist Simon Stelzle vom FC Pfaffenhofen-Untere Zusam . Behutsam herangeführt werden soll Youngster Marcel Weit . Der seit kurzem 18-Jährige ist noch eine weitere Saison im Juniorenlager spielberechtigt, hat aber die Vorbereitung teils schon mit der ersten Mannschaft absolviert und dabei mit tollen Anlagen auf sich aufmerksam gemacht.

Glücks- und Sorgenkinder: Als Glückskinder sieht Höchstädts Sportleiter Johannes Ebermayer eigentlich alle Spieler, die in der vergangene Saison eine hervorragende Leistung zeigten und mit nur einer Niederlage souverän die Meisterschaft errungen haben. „Diese Euphorie und Lust am Fußball müssen wir in die Kreisliga mitnehmen, dann bin ich sehr zuversichtlich. Erfreulich ist auch, dass sich die drei Neuzugänge sowohl sportlich wie auch menschlich als gewinnbringende Verstärkungen entpuppt haben“, erzählt Ebermayer .

Langzeitverletzte bei der SSV Höchstädt

Sorgenkinder aufgrund von Verletzungen gibt es im SSV-Lager gleich drei. Abwehrrecke Sebastian Kölle verletzte sich im ersten Testspiel am Knie und fällt mit einem Innenbandriss mehrere Monate aus. Überhaupt nicht abzusehen ist derweil, wann und ob Julian Mayr sowie Jannis Weißbecker auf den Platz zurückkehren können. Beide Akteure plagen schwere muskuläre Verletzungen am Oberschenkel. Sie verpassten dadurch bereits die vergangene Saison komplett.

Test & Taktik: Licht und Schatten wechselten sich in den bisherigen Testspielen ab. Während man bei Bezirksliga-Aufsteiger SSV Glött trotz 0:2-Niederlage eine gute Leistung zeigte und beim TSV Offingen (Dritter Kreisliga West 2022/23) verdient mit 4:1 gewann, verlor die SSV nach schwacher Leistung 0:2 gegen den starken Kreisklassisten SV Mauren. Im Sparkassenpokal setzten sich die Höchstädter im Achtelfinale klar und verdient mit 6:2 beim SV Donaualtheim durch, ehe man im Viertelfinale nur knapp mit 2:1 im Derby gegen die SG Lutzingen /Unterliezheim die Oberhand behielt. Zuletzt besiegte Höchstädt den Kreisklassisten SG Feldheim/ Genderkingen souverän mit 6:0. Der finale Test beim SV Donaumünster /Erlingshofen wurde 6:2 gewonnen.

Beim System bleibt Höchstädt flexibel

„In der vergangenen Saison stellte SSV-Coach Michael Mayerle seine Mannen bevorzugt im 4-2-3-1 auf. Durch die drei flexibel auf mehreren Positionen einsetzbaren Neuzugänge kann er hier nun mehr variieren und gegnerabhängig auch das System wechseln“, erzählt Ebermayer. In den Tests in Offingen und Donaualtheim spielten die Rothosen in einem 4-4-2 mit zwei Mittelstürmern.

Start & Ziel: Mit einem Auswärtsspiel beim etablierten Kreisligisten Wemding beginnt die Punktrunde am 6. August, ehe die SSV Höchstädt zum ersten Heimspiel den FC Mertingen empfängt. Im Rahmen einer Englischen Woche folgt am Mittwoch, 16. August, das Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger SpVgg Deiningen , ehe die Rothosen am vierten Spieltag spielfrei sind. Für SSV-Coach Michael Mayerle ist ein guter Start in die Saison sehr wichtig, um von Anfang an nicht unten reinzurutschen. Diese Sichtweise definiert auch das Saisonziel des Aufsteigers, der nichts mit den Abstiegsrängen zu tun haben will.

Prognose: Für die SSV Höchstädt , die noch in den frühen 2000er-Jahren in der Bezirksliga auflief, war der Abstieg 2019 ein „Betriebsunfall“, der nun endlich revidiert werden konnte. Wenn den Rothosen nichts außergewöhnlich Ungutes widerfährt, werden sie sich als gestandener Kreisligist erweisen.

