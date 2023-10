Fußball

SSV Neumünster-Unterschöneberg: Frischer Wind nach Durchhänger

Plus Untere Fußball-Ligen: Neumünster-Unterschöneberg ist in der Kreisklasse West II auf einem guten Weg, das Trauma des vergangenen Saisonendes zu überwinden.

Hat der Fußball-Kreisklassist Neumünster-Unterschöneberg einen Heimkomplex? Die Fans der Weiß–Blauen konnten diese Saison auf der schönen Sportanlage an der Johann-Wisrich-Straße erst einen Heimsieg feiern. Der fiel am neunten Spieltag gegen den Gast aus Röfingen zwar mit 6:0 deutlich aus – das war es aber bislang. Zur mageren Heimausbeute summierten sich noch zwei Unentschieden gegen TG Günzburg und den FC Weisingen – macht gerade einmal fünf Punkte. Auswärts zählt der SSV mit zehn Punkten zu den Topteams der Gruppe West II. Macht in Summe 15 und einen Mittelfeldrang für den ehemaligen Kreisligisten.

Lahmer Saisonstart von Neumünster

Den etwas lahmen Start der Elf von Coach Jan Schrodi in die neue Saison beklagt auch Abteilungsleiter Stefan Neubauer: „Aufgrund der Verstärkungen bei uns war ich zugegebenermaßen sehr optimistisch in die Runde gegangen. Da spielt natürlich auch die Erinnerung an die vergangene Saison eine Rolle: Der SSV spielte sich in einen Rausch und war gefühlt schon der Meister der Kreisklasse West II. „Diese Aussicht kurz vor dem Ziel hat uns dann eher gehemmt“, vermutet der Abteilungsboss. Knackpunkt war wohl der 21. Spieltag: Die Dillinger als schärfster Konkurrent eroberten in Neumünster alle drei Zähler (2:3) und gingen am Ende als Meister über die Linie. Da blieb den Weiß-Blauen aus dem Landkreis Augsburg noch die zweite Chance, über die Relegation in die Kreisliga nachzurücken. Aber das Team steckte im Abwärtsstrudel und vergeigte auch diese Möglichkeit gegen Ebermergen (1:2). Letztlich erklärt diese Hypothek den enttäuschenden Start der Schrodi-Truppe in die Saison 2023/24.

