SSV Peterswörth: Aufstiegsfeier nach drei Winkler-Toren

So jubelt ein A-Klassist: Der SSV Peterswörth als Vizemeister der B-Klasse West II hat den Aufstieg via Relegation geschafft. 2021 war man aus der Kreisklasse abgestiegen und hatte sich als „Spaß-am-Spiel-Truppe“ bis in die B-Klasse zurückgezogen.

Foto: Karl Aumiller