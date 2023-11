Stark ausgedünntes Programm in den "Dillinger" Kreisklassen

Fußball-Kreisklassen: Ehingen überwintert in der Nord-II an der Tabellenspitze. Wortelstetten gefällt, geht aber leer aus. Der zweite Saisonsieg macht Unterringingen Mut.

Auf wenige Spiele reduzierten die Vereine der Fußball-Kreisklassen ihr Programm am Wochenende. Die Mehrzahl der Partien – in der Kreisklasse West II sogar alle – wurden aufgrund der Platz- und Witterungsverhältnisse abgesagt und sollen nun im kommenden Frühjahr nachgeholt werden.

Kreisklasse Nord II

Wertingen II – Wortelstetten 3:2

Der Underdog aus Wortelstetten ging früh in Führung: Eine Freistoßflanke von Jonas Wünsch rutschte durch ins lange Wertinger Toreck. Nur sechs Minuten später glichen die Zusamstädter aus. Sinan Görkem steckte auf Ivan Rasic durch, der traf per Flachschuss zum 1:1. Der Kroate hatte dann zwei Chancen, um Wertingen II früher in Führung zu bringen. Die gelang Görkem verdientermaßen in der 26. Minute: Nach einer Freistoßvariante schoss Christoph Hein, der Ball konnte von SVW-Keeper Miller noch abgewehrt werden, doch Görkem machte per Nachschuss artistisch das 2:1. Kurz vor der Pause kam der Gast wie aus dem Nichts zum Ausgleich, als sich Tobias Fech im Laufduell mit Rasic durchsetzte. Der zweite Durchgang plätscherte größtenteils vor sich hin. In der 64. Minute verschoss TSV-Kapitän Lukas Gutekunst einen Strafstoß, den der Schiedsrichter Paul Hartmann hatte wiederholen lassen. Dann die entscheidende Aktion: Nachdem Markus Havel an der Strafraumgrenze ein Luftloch geschlagen hatte, schaltete Rasic schnell um und spielte im entscheidenden Moment in den Lauf von Dominik Wörle, der den 3:2-Siegtreffer markierte. (THMI)

Ehingen-O. – Unterthürheim 3:1

Die Gäste traten zum Derby stark dezimiert an und verkauften sich teuer. Der SVEO benötigte einen Foulelfmeter von Kapitän Simon Leser zur Führung. (15.). Das schwierige Geläuf tat dem Spielfluss nicht gut. Einmal klärte SVEO-Schlussmann Grohal gegen einen durchgebrochenen Gästestürmer. Kurz vor der Pause legte Chris Birthelmer mustergültig für Robin Schmidbaur auf – 2:0. Nach dem Wechsel ließ Ehingen ein paar gute Gelegenheiten liegen, während der TSV Unterthürheim nicht aufsteckte und durch einen sehenswerten Kopfballtreffer durch Stefan Mair verkürzte. Doch nur drei Minuten später stellte wiederum Schmidbauer den 3:1-Endstand her. Ehingen-Ortlfingen grüßt damit zumindest bis März vom Platz an der Sonne, Unterthürheim verbleibt im Tabellenkeller. (murai)

Altisheim-L. – FC Donauried 2:1

Zunächst schien für die Gäste in Altisheim alles nach Plan zu laufen. Mit einem verwandelten Foulelfmeter brachte André Behrens seinen FCD in Führung. Fast mit dem Pausenpfiff fiel der Ausgleich durch Julian Bschor. Und kurz nach dem Seitenwechsel folgte der Siegtreffer der Gastgeber durch Marco Probst. (doze)

Kreisklasse Nord I

Mönchsdeggingen – Unterringingen 1:3

Die Gäste bewiesen Moral und ließen sich vom schnellen Mönchsdegginger 1:0 (18./Dominik Mecko) nicht beirren. Jochen Mittring glich noch vor der Pause aus (28.). Andreas Schnell (51.) und Lukas Mittring (84.) machten den Auswärtssieg klar. Es war erst der zweite Saisonerfolg für Unterringingen, dass im Frühjahr den Kampf um den Klassenerhalt ausgeruht aufnehmen kann. (dz)