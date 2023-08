Starkregen – nichts geht mehr für die "Dillinger" Vereine

Fußball: Alle Spiele der Kreisliga West mit Beteiligung von Landkreis-Teams fallen aus. In der Nord-Gruppe ist die SSV Höchstädt dagegen im Einsatz – und verliert.

Im Günzburger Auwaldstadion verlassen am Samstagnachmittag gerade die A-Klassen-Kicker aus Unterbechingen nach einem 5:3-Erfolg gegen den gastgebenden FC Günzburg II den Rasen, als das Unwetter losbricht und Starkregen das Spielfeld flutet. Eigentlich sollte jetzt die Bezirksliga-Partie der Günzburger gegen die U 23 des FC Gundelfingen beginnen. Doch daraus wird nichts – so wie auch aus etlichen weiteren Begegnungen dieses Wochenendes. Der Grund für die Absagen: Unbespielbare Plätze nach starken Regenfällen im mittleren und südlichen Schwaben. In der Kreisliga West fallen am Sonntag sogar alle Partien mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Dillingen aus. Dagegen konnte der Kreisliga-Nord-Spieltag komplett ausgetragen werden.

Kreisliga Nord

Möttingen – Höchstädt 3:1

In einem schwachen Spiel mit vielen Fehlern beider Teams unterlagen die Rothosen unglücklich. Nach zehn Minuten kam es bei einem Eckball zu einer umstrittenen Situation: Die eine Hälfte der Zuschauer hatte ein Foul von SSV-Verteidiger Tino Gritzuhn gesehen, die andere ein Stürmerfoul an Gritzuhn. Schiedsrichter Fischer gab Elfmeter für die Heimelf, SSV-Keeper Marco Kommer parierte den Strafstoß von Thomas Wittke, gegen den Nachschuss von Christian Spielberger war er machtlos – 1:0. Im Tiefschlaf war die SSV-Defensive nach einem bereits geklärten Freistoß – 2:0 durch Thomas Wittke (40.). Im direkten Gegenzug flog ein Schuss von Sebastian Wanek knapp am langen Pfosten vorbei. Nach Wiederbeginn agierte die SSV-Elf deutlich besser. Thomas Junginger setzte sich stark durch und wurde im Strafraum zu Fall gebracht, Patrick Wanek verwandelte den Strafstoß sicher. Die SSV-Elf verpasste in der Folge den möglichen Ausgleich. So scheiterte Mark-André Wimmer am überragend reagierenden Keeper Christoph Husel. Robin Schindler konterte zum 3:1 (61.). Im Gegenzug hätte es nach einem den Schuss von Alban Nuraj Handelfmeter für Höchstädt geben müssen. Zehn Minuten vor dem Ende stoppte Patrick Wanek einen TSV-Angriff mit einem klaren Foul. Möttingens Sportleiter Oliver Heider kam angerannt und beging eine Tätlichkeit an Wanek. Referee Fischer gab Wanek für sein Foul eine Zeitstrafe, Heider sah nur „Gelb“. (JOEB)

SSV Höchstädt: Kommer; Gritzuhn, Zecevic (90. Weißbecker), Zengerle, Sebastian Wanek, Wurm, Patrick Wanek, Tino Wagner (46. Stelzle) (80. Michael Mayerle), Junginger, Wimmer, Nuraj Tore: 1:0 Christian Spielberger (10.), 2:0 Thomas Wittke (40), 2:1 Patrick Wanek (55./FE), 3:1 Robin Schindler (61.) Schiedsrichter: Andreas Fischer (Bayerdilling) Zuschauer: 100