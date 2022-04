Steinheim macht es dem Spitzenreiter schwer

Fußball-Kreisklasse Nord II: Erst in der 75. Minute fällt das „Tor des Tages“ für Riedlingen per Elfmeter. Drei Punkte für den FC Pfaffenhofen-Untere Zusam im Kellerduell mit Schlusslicht Genderkingen.

Riedlingen – Steinheim 1:0

Das aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes in Steinheim nach Tausch des Heimrechts in Riedlingen stattfindende Spiel der Fußball-Kreisklasse Nord II war umkämpfter, als es die Tabellenlage erwarten ließ. Über die gesamten 90 Minuten kam der gastgebende Tabellenführer gegen die kompakt stehenden Steinheimer kaum in sein gewohntes Spiel. Riedlingens Keeper Manuel Durner musste gar gegen Nico Wagner das mögliche 0:1 verhindern. Erst 15 Minuten vor Schluss wurde Zobel im Steinheimer Strafraum zu Fall gebracht – Strafstoß. Diesen verwandelte Michael Reichensberger zum umjubelten Tor des Tages. Ein letzter gefährlicher Freistoß des Steinheimers Marco Stahl brachte nichts mehr ein. Wermutstropfen war eine Verletzung von Gast Thomas Husser. (spvgg)

Unterthürheim – Unterringingen 2:1

In einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit waren Torchancen Mangelware. Nach dem Wechsel investierte die Heimmannschaft mehr und ging per Doppelschlag in Führung. In der 60. Minute wurde Nico Mairshofer im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Matthias Schäffler – 1:0. Fünf Minuten später klärte Islam Nuraj einen Kopfball von Thomas Mair auf der Torlinie mit der Hand, Rot für Nuraj und wieder Elfer für den TSV. Nico Mairshofer erhöhte auf 2:0. Unterringingen gab auch in Unterzahl nicht auf und verkürzte durch Jochen Mittring auf 2:1 (80.). Es blieb aber letztlich beim nicht unverdienten Heimsieg. (TSV)

FC Pfaffenhofen-UZ – Genderkingen 2:1

Einen ganz wichtigen Dreier landeten die Gastgeber im Kellerduell gegen Genderkingen. Beide Treffer des FC Pfaffenhofen-Untere Zusam gelangen in der Frühphase des Spiels. In der zehnten und 23. Minute traf Michael Bröll. Gast Dominic Zach machte die zweite Hälfte mit seinem Anschlusstreffer in der 48. Minute nochmals spannend. (dz)

Ehingen-O. – Wortelstetten 7:1

Der SVEO zeigt sich weiter in bestechender Form. Die Gäste konnten die Anfangsphase noch ausgeglichen gestalten. Christoph Besser, nach Zwangspause in guter Spiellaune, brachte die Heimelf dann in der 22. Minute in Führung. Goalgetter Michael Kottmair baute diese drei Zeigerumdrehungen später aus. Die nicht aufgebenden Gäste nutzten einen Abstimmungsfehler bei der Heimelf zum Anschlusstreffer durch Silas Balletshofer (35.). Die aufkommende Spannung hielt aber nicht bis zur Halbzeit. Martin Redel köpfte wuchtig nach einer Ecke mit dem Halbzeitpfiff das 3:1. Nach der Pause steckten die Gäste auf, und die Heimelf erhöhte durch Michael Kottmair, Christoph Besser, Tobias Meitinger und Fabian Stettberger auf 7:1. (SVE)

Wertingen II – Höchstädt 0:0

Die zweite Mannschaft des TSV erkämpfte sich einen verdienten Punkt. Die Gäste hatten ein Chancenplus und auch mehr Spielanteile. Wertingens starker Torwart Florian Gebauer hielt allerdings mehrere Male den Punktgewinn fest. So zum Beispiel bereits in der ersten Halbzeit, als Gebauer die Schüsse von Benedikt Wurm und Patrick Wanek parieren konnte. Nach dem Wechsel markierten die Gäste den vermeintlichen Führungstreffer. Nach einer Flanke von rechts schoss im Zentrum ein Höchstädter Stürmer ein, doch Schiedsrichter Egon Betzler nahm das Tor zurück – er sah eine Abseitsposition. Womöglich eine Fehlentscheidung, die die Gemüter der Gäste kurzzeitig erhitzte. In der Schlussphase traf Wertingen zweimal das Aluminium: Einmal Samir Hassan durch seine Freistoßflanke und später durch einen Schuss von Fabian Knötzinger aus rund 40 Metern. In der 90. Minute sah Wertingens Spielertrainer Knötzinger die Ampelkarte, sodass die Zusamstädter die Nachspielzeit in Unterzahl über die Bühne bringen mussten. Höchstädts Sebastian Letzing kam noch mal zum Schuss, aber der Ball ging am Ziel vorbei – und die Partie blieb torlos. (THMI)