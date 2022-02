SV Holzheim stellt Coach für die neue Saison vor

Fußball: Warum Thomas Weber im Sommer Oliver Remmert beerbt.

Noch ehe die Frühjahrsrunde der laufenden Saison begonnen hat, blicken die Verantwortlichen beim Fußball-Kreisligisten SV Holzheim auf den kommenden Sommer voraus. So haben Abteilungsleiter Timo Czernoch und Sportleiter Tobias Ott die Weichen für das Spieljahr 2022/23 gestellt und mit Thomas Weber ab Juli einen neuen Trainer verpflichtet.

Von Zusmarshausen nach Holzheim

Der 42-Jährige kommt vom Augsburger Kreisligisten TSV Zusmarshausen, bei dem er vor wenigen Wochen seinen Stuhl räumen musste. Die Kicker von der Autobahn verpflichteten für den Rest der Saison Herbert Wiest als neuen Coach. Das vorzeitige Vertragsende beim TSV Zusmarshausen war für die Holzheimer kein Hindernis, mit ihm in Kontakt zu treten und sich auf eine Zusammenarbeit zu einigen.

„Thomas Weber konnte uns mit seinen Ideen und Vorstellungen überzeugen“, berichtet Timo Czernoch. Eingefädelt hat den Deal Sportleiter Ott, der Weber aus früheren Zeiten kennt und wie Czernoch von den Qualitäten des Zusmarshausers überzeugt ist. „Die Erfahrung als ehemaliger Bezirks- und Kreisligatrainer sprechen für ihn, weswegen wir uns aufgrund seines Gesamtpakets für ihn entschieden haben.

Weber stellt sich bald beim SV Holzheim vor

Die Mannschaft des Tabellenelften der Kreisliga Nord wurde von der Veränderung ab dem 1. Juli bereits informiert, persönlich vorgestellt werden soll der künftige Coach den Spielern in der kommenden Woche. Momentan, so Timo Czernoch, richtet sich der Fokus in Holzheim ohnehin auf die Vorbereitung der noch ausstehenden Spiele in dieser Saison. Noch-Coach Oliver Remmert, dem man einen würdigen Abgang beim SVH bescheren möchte, werde alles geben, um am Ende den angepeilten Klassenerhalt zu sichern. Remmert, der mit Holzheim 2019 in die Kreisliga aufstieg, kehrte im vergangenen Herbst zu den Kickern vom Aschberg zurück, nachdem er vorübergehend eine Pause eingelegt hatte. (her)

Lesen Sie dazu auch