SV Wortelstetten: Schmid schwärmt von den Derbys

Auch in dieser Saison steht Trainer Martin Hungbaur oft ein wenig angespannt an der Seitenlinie beim Kreisklassisten SV Wortelstetten. Foto: Karl Aumiller

Plus Untere Fußball-Ligen: Der neue Sportleiter des Kreisklassisten Wortelstetten hofft auf eine sorgenfreie Saison. Für das Vereinsleben wird im Buttenwiesener Ortsteil viel getan.

Von Christian Schuster

Der SV Wortelstetten startete diese Saison in die achte Kreisklasse-Saison in Folge. Nach dem Aufstieg im Jahr 2015 hat sich sowohl im Trainerteam als auch bei den Spielern einiges getan. Nach einigen schwierigeren Saisonverläufen in den vergangenen Jahren sieht sich der Klub aus der Großgemeinde Buttenwiesen nach der Leistung in der letzten Spielzeit durchaus etabliert in der Kreisklasse Nord II. Noch vor zwei Jahren musste man in einem Abstiegsrelegationsspiel um den Verbleib in der Klasse zittern, konnte sich aber mit einem Sieg doch noch knapp in der Liga halten. Mit dem neuen Trainer Martin Hungbaur konnte man sich letztes Jahr durch eine solide Leistung vor allem in der Rückrunde den Klassenerhalt auf Platz zehn sichern.

Seit 2023 Wortelstettens Sportleiter

Auch in dieser Saison wird der SVW von Hungbaur trainiert „Wir spielen gerne hier in der Kreisklasse. Wir haben drei hochklassige Derbys gegen den FC PUZ, den TSV Unterthürheim und den SV Ehingen-Ortelfingen“, schwärmt Werner Schmid. Seit Anfang 2023 ist er als sportlicher Leiter tätig. Bereits als fünfjähriger Junge hat er seine ersten Kickstiefel für den SVW geschnürt. Jetzt ist Schmid 28 Jahre alt und tritt als Sportleiter selbst im Mittelfeld gegen das runde Leder in der ersten Mannschaft.

