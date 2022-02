SV Wortelstetten setzt auf Christian Knötzinger

Plus Fußball-Kreisklasse: Der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft wird in Wortelstetten Nachfolger von Coach Reinhard Badke.

Ende des vergangenen Jahres beendeten der SV Wortelstetten und Trainer Reinhard Badke die Zusammenarbeit und gingen seitdem getrennte Wege. Nun steht fest, wer beim Fußball-Kreisklassisten die Nachfolge des in Lauterbach wohnenden Ex-Übungsleiters antreten wird: „Wir haben uns für eine interne Lösung entschieden“, verrät Sportleiter Stephan Wolf. Der neue Mann ganz oben auf der Kommandobrücke beim SVW heißt nun Christian Knötzinger. Der 40-Jährige trainierte bisher die zweite Mannschaft des Vereins und bekommt jetzt die Chance, vielleicht sogar auf längere Zeit das Zepter in der Hand zu halten.