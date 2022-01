Fußball-Testspiel

18:55 Uhr

Ein Gundelfinger Unentschieden zum Aufwärmen

Plus Fußball: Im ersten Vorbereitungsspiel muss sich der Bayernligist FC Gundelfingen mit einem 1:1 gegen Cosmos Aystetten zufriedengeben. Warum die Grün-Weißen gleich 22 Spieler zum Einsatz bringen.

Von Walter Brugger

Es war reichlich Betrieb auf dem Wertinger Judenberg. Während das Testspiel zwischen den Bayernliga-Fußballern des FC Gundelfingen und den Landesliga-Kickern des SV Cosmos Aystetten lief, bewegten sich noch etliche weitere Spieler abseits des Kunstrasenplatzes. „Alle sollten in etwa die gleiche Belastung haben“, erklärte FCG-Trainer Martin Weng die Maßnahme, warum die ganze Schar am Spiel unbeteiligter Kicker eifrig in Bewegung war. 22 von ihnen kamen im ersten Gundelfinger Probelauf auch zum Einsatz, lediglich Johannes Hauf und Sandro Caravetta beschränkten sich ausschließlich auf eine Einheit ganz ohne Ball.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen