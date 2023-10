TGL-Eigentor bringt die Wende im Lauinger Duell

Kreisliga West

Stadtderby

Fußball-Kreisliga

Timur Cukur

Nuh

FC Lauingen

Manuel Breskott

Oguz Baki

Baki Oguz

Im ersten Durchgang spielte sich dasderWest überwiegend zwischen den Strafräumen ab. Das 1:0 für Türk Gücü besorgteaus stark abseitsverdächtiger Position, als er nach Kopfballverlängerung von Arslantraf. Kurz vor der Pause hatte Stefan Pertler freien Weg zum TGL-Tor, doch ein Handspiel vor der Strafraumgrenze verhinderte diese vermeintliche Chance. Im zweiten Durchgang erhöhte derdie Schlagzahl und wurde in der 60. Minute für seine Bemühungen belohnt, als TGL ein Eigentor unterlief: Keeperschlug nach einem Rückpass über den Ball, der im Netz landete. Zehn Minuten später köpfte Lukas Hummel nach einer Flanke vonzum 1:2 ein. Kurz darauf hätte der FCL erhöhen können, dochsetzte den Ball aus spitzem Winkel knapp über die Querlatte. In der Schlussphase verfehlte Elias Griener mit einer Direktabnahme aus zehn Metern das 1:3. Der FCL brachte einen verdienten Derbysieg über die Zeit. (JOHA)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Kaylan, E. Öz (68. Kaya), Wiedemann (85. Bisgin), Enes Arslan, Askar, Yüce, Cukur, Tasdelen, Ellici, Nuh Arslan FC Lauingen: Nimanaj; D. Müller, Neziri, Griener (82. Taqi), Zengerle, Egger (60. Cvjetkovic), Gentner, Lauft (46. Marek), Hummel (80. Rutkovski), Pertler, Baki Tore: 1:0 Timur Cukur (23.), 1:1 Eigentor TGL (60.), 1:2 Lukas Hummel (70.) SR: Julien Seiler Zuschauer: 200

Balzhausen – Dillingen 2:2

Obwohl die Gäste über weite Strecken des Kellerduells in Balzhausen eine überlegene Leistung boten, reichte es ihnen nur zu einem Teilerfolg. Nach der Heimführung drehten Adonis Isufi und Dominik Riedinger die Partie vorübergehend, ehe in der Schlussphase noch der 2:2-Ausgleich für die Platzherren fiel. Dillingen handelte sich in der Folge noch zwei Zeitstrafen und eine Rote Karte ein. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Kasumi, Riedinger, Nuraj (82. F. Isufi), Wohldann (46. Mayer), Al Shabani, Sailer, Hander, Kinder, A. Isufi, L. Isufi; Tore: 1:0 Konrad Baur (34.), 1:1 Adonis Isufi (39.), 1:2 Dominik Riedinger (68.), 2:2 Jonas Nießner (84.) Zeitstrafen: Berat Kasumi (85./Dillingen), Adonis Isufi (90.+2/Dillingen) Rot: K. Al Shabani (90.+8) SR: Arjan Plooij (VfL Zusamaltheim) Zuschauer: 100

Krumbach – Holzheim 0:0

Eine maue erste Halbzeit sahen die Zuschauer in Krumbach. Mit wenig Durchschlagskraft und fast schon antriebslos präsentierte sich der SV Holzheim – allerdings auch die SpVgg. Erst nach der Pause wurde es besser. Holzheim spielte druckvoller, kam mit seinen Chancen jedoch nicht zum Ziel. Lange waren die Gäste überlegen und spielten auch noch in Überzahl. Kurz vor Schluss machte es der SVH unnötig spannend: Nach einem Foulspiel im Strafraum bekamen die Krumbacher einen Elfmeter zugesprochen – der Ball strich allerdings knapp am Tor vorbei. Alles in allem wäre für die Gäste definitiv mehr drin gewesen als ein torloses Unentschieden. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, D. Scheider, Pennacchia, T. Allmis, Brauer, Miller, Petermann, Buchholz, Czernoch, Rupp; Geißler, Dietrich, S. Allmis, Granzer, Heimbach SR: Tobias Heuberger (TSV Möttingen) Zuschauer: 100

Kreisliga Nord

Maihingen – Höchstädt 3:3

Beim Tabellendritten der Kreisliga Nord in Maihingen zeigte der Aufsteiger aus Höchstädt eine couragierte Leistung und nahm am Ende verdient einen Punkt mit zurück an die Donau. In der torreichen Begegnung ging es munter hin und her. Zum 1:1-Ausgleich der frühen Heimführung (Jürgen Liebhard) verhalf der SSV allerdings erst ein Eigentor von Gastgeber Nikos Singer. Letzterer machte sein Missgeschick nur vier Minuten später mit dem 2:1 wieder wett. Nach einer guten halben Stunde war der Spielstand dann erneut ausgeglichen, als Thomas Junginger seine Rothosen-Kicker jubeln ließ. Kurz nach der Pause netzte erneut Jürgen Liebhard zum 3:2 ein. Höchstädt bestand aber diesen Charaktertest und durfte sich in der 78. Minute über den 3:3-Ausgleich durch Mark Wimmer freuen. (dz)

SSV Höchstädt: Huber; Gritzuhn, Weißbecker (33. Rettinger/59. Wimmer), Stelzle, S. Wanek, Nuraj, Zecevic, Junginger, P. Wanek, Kölle, N. Korittke Tore: 1:0 Jürgen Liebhard (2.), 1:1 Eigentor Nikos Singer (25.), 2:1 Nikos Singer (29.), 2:2 Thomas Junginger (33.), 3:2 Jürgen Liebhard (49.), 3:3 Mark Wimmer (78.) Schiedsrichter: Steffen Brenner (SC Nähermemmingen-Baldingen) Zuschauer: 120