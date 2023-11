TSV Binswangen: Platz acht ist nicht das Ende

Plus Untere Fußball-Ligen: Nach einer durchwachsenen Hinrunde will sich Kreisklassist Binswangen noch verbessern. Von der Kreisliga spricht beim TSV aber noch niemand.

Die Hinrunde in der Kreisklasse Nord II ist absolviert, die Fußballer des TSV Binswangen finden sich nach 13 Spieltagen mit 20 Pluspunkten auf Rang acht der Tabelle wider. Bleibt die Frage: Ist man hinter den Erwartungen zurückgeblieben? „Nein, nein“, sagt Sportlicher Leiter Nicholas Glogger, „ich bin damit zufrieden.“ Im gleichen Moment lässt der TSV-Funktionär aber auch wissen, wo die Defizite im aktuellen Kader liegen: „Wir haben die letzten Jahre großes Verletzungspech.“

Angefangen bei Kapitän Elias Mück, der es nach zwei Fingerbrüchen nur auf sieben Einsätze brachte. Als längerfristige Ausfälle sind zudem Lukas Gumpp, Felix Wüst sowie Routinier Marco Besel zu sehen. Zu einer weiteren Verschärfung der engen Personallage tragen auch noch andere Dinge bei. Die Brüder Mauricio und Carlos De Pieri zum Beispiel sind Studenten und absolvieren derzeit ein Auslandssemester in Spanien. Die aus Vereinssicht gute Nachricht dazu: „Beide kehren in absehbarer Zeit zurück und werden uns im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen“, stellt Glogger fest und atmet erst mal tief durch.