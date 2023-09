TSV Wertingen: An Ecknachs Abwehr führt kein Weg vorbei

Fußball-Bezirksliga Nord: Spitzenreiter Wertingen steckt die erste Saisonniederlage ein.

Etwas ganz Neues in dieser Fußball-Saison erlebte Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Wertingen am Freitagabend gegen den VfL Ecknach erleben. Beim Flutlichtspiel vor 250 Zuschauern kassierten die Zusamstädter im neunten Spiel ihre erste Niederlage. Die Gäste zeigten ein schlaues Anlaufverhalten und gute Abwehrarbeit. Die sonst so starke TSV-Offensive fand nur selten den Weg zum Tor.

Die erste Halbzeit war sehr ereignisarm. Ecknach lauerte mit zunehmenden Spielverlauf immer mehr auf Konter und stand sehr tief, was der Heimmannschaft viel Ballbesitz einbrachte. Die Torgefahr von David Spizert und Marcel Mayr wurde von der VfL-Abwehr aber deutlich eingeschränkt. Kurz vor dem Pausenpfiff die beste Möglichkeit: Eine Wertinger Flanke wurde von einem Gäste-Verteidiger genau auf Christoph Müller abgewehrt, sein Schuss ging jedoch über das Gehäuse.

Wertingen wird am Schluss ausgekontert

Ecknach erwischte dann einen Blitzstart in die zweite Halbzeit: Ein Freistoß von Spielertrainer Angelo Jakob wurde von der TSV-Mauer unhaltbar für Scherl ins Tor abgefälscht. Moritz Piller hätte in der 52. Minute gar auf 0:2 erhöhen können, doch TSV-Keeper Sandro Scherl partierte gut. Ecknach war weiterhin sehr gallig in den Zweikämpfen. Es dauerte bis zur 73. Minute, bis die Wertinger mal wieder so richtig gefährlich wurden. Einem Kopfball von Manuel Rueß wehrte Gästekeeper Hannes Helfer zur Seite ab, der Ball trudelte an der Torlinie entlang und konnte im Anschluss mithilfe des Pfostens von Helfer gesichert werden. In der 81. Minute brachte Marcel Mayr das Leder aus kürzester Distanz nicht an Helfer vorbei.

Wertingen Schlussoffensive ergab Räume zum Kontern für den VfL. Bei einem davon scheiterte Stürmer Michael Eibel an Scherl. In der Nachspielzeit wurde Eibel von Christoph Prestel im Strafraum zu Fall gebracht. Es gab Elfmeter für den VfL, den Kapitän Daniel Zakari zum 0:2 verwandelte.

TSV Wertingen: Scherl; Wiedemann (79. Prestel), Fischer, Heiß, Knöpfle, Beham, Rueß (79. Schwarzfischer), Kotter (57. Gebauer), Mayr (83. Rasic), Christoph Müller (57. Gerold), Spizert Tore: 0:1 Angelo Jakob (47.), 0:2 Daniel Zakari (90.+3/Foulelfmeter) Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) Zuschauer: 250