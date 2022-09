TSV Wertingen: der Fluch des Flutlichts

Fußball-Bezirksliga Nord: Beim 0:1 gegen Jettingen hat Wertingen zu wenig Durchblick.

Mit Flutlichtspielen auf eigenem Platz kann der TSV Wertingen in der Fußball-Bezirksliga Nord scheinbar wenig anfangen. Nach dem 0:2 vor einem Monat gegen den SV Wörnitzstein setzte es für die Zusamstädter am Freitagabend eine 0:1-Niederlage gegen den Aufsteiger VfR Jettingen. Und auch in der vergangenen Saison gab es bei Abendspielen gegen den FC Mertingen (3:4) und Wörnitzstein (0:2 keine Punkte.

Die beste Chance zu einem Tor hatte der TSV gleich in der Anfangsphase. In der 4. Minute unterschätzte ein Jettinger Verteidiger einen Aufsetzer, sodass Marco Gerold frei vor dem VfR-Keeper auftauchen konnte. Gerold scheiterte aber am Schlussmann. Zwölf Minuten später schoss Manuel Rueß in einer vielversprechenden Wertinger Anfangsphase am Tor vorbei. Jettingens erste Chance hatte Nico Fritz. Nach einer Ecke köpfte er den Ball über das Tor. Als man sich schon darauf einstellte, dass es torlos in die Kabinen geht, schlug Jettingen zu: Eine Ecke gelang glücklich über Umwege zu Daniel Heidenberger – 0:1.

Wertingen nach der Pause bemüht

Im zweiten Durchgang wussten die Gäste die knappe Führung zu verteidigen. Wertingen war zwar bemüht, aber konnte sich gegen das Jettinger Abwehrbollwerk keine Chancen erspielen. Die Partie lebte von der Spannung und nahm kurz vor Schluss nochmals Fahrt auf. In der 88. Minute fuhr Jettingen einen Konter. Nico Di Doi scheiterte aus 16 Metern aber an TSV-Schlussmann Sandro Scherl. Zwei Minuten später sorgte Wertingens Florian Eising nochmals für ein Raunen bei den 350 Zuschauern. Er zog aus der Distanz wuchtig ab, doch der gute Schuss wurde vom Keeper abgewehrt.

TSV Wertingen: Scherl; M. Fischer (72. Schneider), Heiß, Langenmair (90. Hein), Kotter, Beham, Gerold (72. Völk), Eising, Rueß (83. C. Müller), Prestel, Mayr

Tor: 0:1 (45. Heidenberger) Zuschauer: 350 Schiedsrichter: Jakob Lang (TSV Walkertshofen)