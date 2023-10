TSV Wertingen: Eines Spitzenreiters würdig

Fußball-Bezirksliga Nord: Tabellenführer Wertingen bestätigt seine Topform auch gegen Rain II.

In der Fußball-Bezirksliga Nord bleibt diese Saison der TSV Wertingen das Maß aller Dinge. Auch im Heimspiel am Sonntagnachmittag gegen den TSV Rain ließen die Zusamstädter nichts anbrennen und stellten die Weichen – ganz im Stile eines Spitzenreiters – früh auf Sieg. Am Ende stand es 4:1 für die Gastgeber.

Auf dem Papier war es eine vermeintlich leichte Aufgabe für den Tabellenführer gegen Gäste aus dem hinteren Mittelfeld. Und die Truppe von Coach Daniel Schneider machte von Beginn an klar, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden wolle. Schon nach drei Minuten stand es 1:0 für die Hausherren: Freistoßexperte Christoph Prestel trat den ruhenden Ball in die Mitte, kein Spieler war mehr dran und die Bogenlampe landete zur 1:0-Führung im langen Rainer-Toreck.

Ein Rückschlag für die Gäste, die sich noch mehr auf Konter konzentrierten. Das war nicht verkehrt, Julian Kopp scheiterte aber an Keeper Sandro Scherl. Auf der Gegenseite war dann wieder Prestel involviert. Seinen hervorragenden Freistoß ließ Torwart Wilhelm nach vorne abklatschen, Marco Gerold stand goldrichtig und vollendete zum 2:0 (17.).

Wertinger 3:0 per Strafstoß

Gerold war auch kurz darauf am Ball – und wurde rechts im Strafraum gelegt. Die Folge war ein Strafstoß für Wertingen. Eine logische Aufgabe für Kapitän Max Beham, der vom Punkt sicher zum 3:0 verwandelte. Nach weniger als einer halben Stunde war damit schon eine Vorentscheidung gefallen. Wertingen ließ es langsamer angehen, zog sich zurück. Einen Angriff der Gäste durch Etienne Perfetto entschärfte Scherl.

Auch nach Wiederanpfiff agierten die Gastgeber kontrolliert. Aber Marco Gerold wollte mehr: Seine kluge Vorlage vollendete Torjäger David Spizert gewohnt souverän zum 4:0. Die Hausherren schalteten im Anschluss einen Gang nach unten. Der Sieg war gesichert, der Gegentreffer kurz vor Schluss aber keineswegs eingeplant. Etienne Perfetto hatte zu viel Platz und nutzte diesen zur 4:1-Ergebniskosmetik. (THMI)

TSV Wertingen: Scherl; M. Fischer, Gebauer, Kotter, Prestel (71. Rasic), Beham (71. Wiedemann), Gerold (77. Schiermoch), Knöpfle, Mayr (89. Hein), Rueß (77. Schwarzfischer), Spizert Tore: 1:0 Christoph Prestel (2.), 2:0 Marco Gerold (17.), 3:0 Maximilian Beham (25./FE), 4:0 David Spizert (56.), 4:1 Etienne Perfetto (82.) Schiedsrichter: Lennart Walcher (TSV Königsbrunn) Zuschauer: 275